«Покорил своими белоснежными кроссовочками». Студент оставил после себя съемную квартиру, сожжённую кальяном

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Евгении ее квартирант – студент из Ливии – после себя оставил не просто ключи под ковриком, но и следы от кальяна, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

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Два года парень жил под девизом «все включено»: по его мнению, и ремонт квартиры, видимо, тоже.





Евгения Тюленева:

Покорил он меня своими белоснежными кроссовочками. У меня, наверное, такие только в коробке. И я подумала: вот этот человек точно сохранит мою квартиру в чистоте. Оказалось, что только кроссовки он сохраняет в чистоте.

Самый большой урон был от кальяна. Были пропалены диван, стол, пол. Его девушка (или кто-то) отдала мне ключи, а он уже уехал в Ливию.