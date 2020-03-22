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«Покорил своими белоснежными кроссовочками». Студент оставил после себя съемную квартиру, сожжённую кальяном
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Евгении ее квартирант – студент из Ливии – после себя оставил не просто ключи под ковриком, но и следы от кальяна, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Два года парень жил под девизом «все включено»: по его мнению, и ремонт квартиры, видимо, тоже.
Евгения Тюленева:
Самый большой урон был от кальяна. Были пропалены диван, стол, пол. Его девушка (или кто-то) отдала мне ключи, а он уже уехал в Ливию.
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«Покорил своими белоснежными кроссовочками». Студент оставил после себя съемную квартиру, сожжённую кальяном
Новости Беларуси. Евгении ее квартирант – студент из Ливии – после себя оставил не просто ключи под ковриком, но и следы от кальяна, сообщили в программе «Неделя»...
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