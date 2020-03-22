Покупка квартиры: о чем спросить соседей?

Источник материала: Tut.by



Желание купить жилье считается взвешенным и разумным. И вот найден вариант. Как любой будущий владелец, походите по комнатам, постучите по стенам, выгляните в окно, пощупайте батареи, пустите из крана воду. Сдерживая эмоции, начинайте разговор с продавцом. Так о чем нужно спросить до покупки квартиры?

Готовимся основательно



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Приобретение жилой площади, такая же торговая сделка, как на рынке. Один хочет подороже продать, другой — подешевле купить. Нужно быть информированным покупателем, способным реально оценить жилплощадь, дать за нее справедливую цену или отказаться от покупки при открытии неприятных фактов. Поэтому к такому важному шагу следует приготовиться. Лучше записать интересующие вопросы, которые зададите риелтору или хозяину жилплощади.

Конечно, юридическая чистота должна быть проверена. Но, помимо чистоты сделки, есть еще вопросы, которые будут касаться непосредственного проживания в квартире. Продавец не всегда будет готов рассказать все «секреты» квартиры. Зато об этом хорошо известно живущим рядом людям. Значит, следует подумать, что спросить до покупки квартиры именно у них?

Ведь только нынешние жильцы владеют подробностями про «подводные камни» дома. Их осведомленность поможет открыть много чего интересного.

Честная соседка



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Приобрести жилище — дело непростое. Когда выбор сделан, требуется тщательно проверить юридическую сторону сделки. Но этого мало. Порой даже полный комплект собранных документов, выписки из проверенного банка вместе с целым отрядом первоклассных юристов не уберегут покупателя от непредвиденных неприятностей и «сюрпризов».

Обычно интересными фактами, касающимися вашего будущего жилища, располагают те, кто живет по соседству — на той же площадке или подъезде. Наберитесь смелости — подойдите к ним. Особенно разговорчивы женщины. Они, как правило, знают очень многое про всех.

Постарайтесь спросить до покупки квартиры, кто является реальным собственником недвижимости. Полезной станет информация, касающаяся других жильцов. Возможно, рядом живет выпивающий человек, предпочитающий вечерние посиделки, забывающий выключить газ, закрыть воду. Уточните, не собираются ли под окнами ночами компании. А, может, по соседству квартира сдается посуточно и вы не готовы к таким соседям?

Узнать обязательно



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Что еще спросить до покупки квартиры? Конечно, о шумоизоляции. Как обычно, первое время новосел наслаждается собственной жилплощадью, игнорируя посторонние звуки. Месяц спустя его начинает раздражать громкая музыка, вой тоскующей собаки, непрекращающийся ремонт. Поэтому степень звукоизоляции является немаловажным моментом.

Поинтересуйтесь возрастом дома, состоянием инженерных коммуникаций. Ведь ослепительной белизны батареи и трубы вселяют уверенность — все вокруг, как в сказке. Однако у соседей через стенку дела могут обстоять совершенно иначе. И нет гарантии того, что дорогостоящий ремонт не зальют сверху.

Очередная насущная тема — паразиты. Большинство продавцов не афишируют факт наличия в помещении мокриц, тараканов, клопов. Неприятным «сюрпризом» станет утренняя встреча с ползущим тараканом либо мокрицей по полу вашей белоснежной ванной.

Если получены исчерпывающие ответы на темы, о которых хотели спросить до покупки квартиры, а ваше любопытство удовлетворено, не раздумывайте долго. Когда документы в порядке, цена устраивает, живое общение с будущими соседями налажено, можете смело оформлять куплю-продажу, радуясь удачному приобретению.

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