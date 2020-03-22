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Земляки-ветераны Великой Отечественной войны. Борис Тимофеевич Пуш из деревни Кончицы

22.03.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Очень важно нынешнему поколению не забывать и передавать потомкам историю Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Страшная трагедия коснулась абсолютно каждого белоруса. В эти тяжелые годы солдаты и обычные жители нашей страны совершали героические поступки и, пройдя через боль и лишения, сохранили мужество, доброе сердце и любовь к Родине. С каждым годом все меньше и меньше остается участников и свидетелей тех страшных событий. В Пинском районе их лишь двадцать. Корреспонденты pinsknews.by в совместном проекте «Полесской правды» с РО РОО «Белая Русь» и районной организацией ветеранов расскажут о каждом из них.

Земляки-ветераны Великой Отечественной войны. Борис Тимофеевич Пуш из деревни Кончицы

Б.Т. Пуш – живой пример патриотического воспитания молодежи. 2016 год.

В Кончицах живет Борис Тимофеевич Пуш. 1 августа этого года ему исполнится 97 лет. В армию Бориса Тимофеевича призвали 14 августа 1944 года, а уже через месяц, 16 сентября, он оказался на фронте. Боевой путь солдата начался в Польше, откуда он дошел до Берлина. Борис Тимофеевич служил на фронте связистом – этому делу он месяц обучался перед отправкой на передовую. Был трижды ранен. Тяжелое ранение в шею он получил в бою за город Дойч Кроне в Германии (ныне это территория Польши – прим. автора). В госпитале, где оказался боец после ранения, военный врач побоялся трогать осколок, опасаясь за жизнь солдата. До сих пор этот осколок – как напоминание о страшном военном времени. После окончания Великой Отечественной Борис Тимофеевич еще год служил в Германии, домой вернулся в 1946 году.

К счастью, здоровье пока позволяет ветерану обходиться без посторонней помощи. Но не забывают Бориса Тимофеевича два его сына, Василий и Анатолий, внуки и правнуки.

– Я никогда не сидел без дела, и сейчас не могу, хоть силы, конечно, не те, – говорит Борис Тимофеевич. – И это помогает мне оставаться бодрым, никогда не падать духом. А еще вера в Бога, с которой я иду по жизни. Наверное, она помогла мне выжить и на фронте: Бог хранил меня, когда гибли мои товарищи. И молодому поколению хочу сказать: нужно иметь занятие по душе и духовную опору в жизни.

Инна УРБАНОВИЧ

 
 
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