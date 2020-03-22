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Меркель самоизолируется. У врача, который делал ей прививку, нашли коронавирус

22.03.2020 21:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Еще день назад канцлер Германии Ангела Меркель появилась в одном из супермаркетов Берлина без защитной маски.



Сообщается, что 65-летнюю Меркель заметили в магазине Hit Ullrich совершенно без каких-либо средств защиты. Она везла большую продуктовую тележку, в которой лежали четыре бутылки вина, туалетная бумага, гель для душа и другие хозяйственные товары и продовольствие, пишет
 
 
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Еще день назад канцлер Германии Ангела Меркель появилась в одном из супермаркетов Берлина без защитной маски.
 
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