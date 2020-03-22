Меркель самоизолируется. У врача, который делал ей прививку, нашли коронавирус









Сообщается, что 65-летнюю Меркель заметили в магазине Hit Ullrich совершенно без каких-либо средств защиты. Она везла большую продуктовую тележку, в которой лежали четыре бутылки вина, туалетная бумага, гель для душа и другие хозяйственные товары и продовольствие, пишет



