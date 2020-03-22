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«Конец 70-ых – там ноль был выживаемости!» Алейникова рассказала об успехах детской онкогематологии
Источник материала: СТВ
Врач откровенно рассказала о себе и своей работе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Ольга Алейникова, главный научный сотрудник, научный руководитель РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии:
Но пришла другая беда. В каком плане? Да, мы часть вылечивали, но мы очень много хоронили за счёт токсичности, за счёт того, что протокол настолько жёсткий, что дети умирали очень часто от инфекции, а не от самого заболевания. Потому что (и это вторая часть, почему мы улучшили), потому что у нас много чего не было, помимо вот такого волшебного протокола лечения острого лимфобластного лейкоза.
У нас тогда не было одноразового инструментария – в Советском Союзе и в начале наших 90-ых годов. У нас не было очень много медикаментов сопроводительной терапии, у нас не было очень много лабораторных исследований, которые крайне необходимы для того, чтобы вести такой токсичный протокол. И был придуман не мною, я потом вступила несколько позже, а профессором Карачунским в Москве и профессором Хенце из Берлина, они придумали такой протокол, который назвали МБ (Москва – Берлин). Наша команда вошла в этот протокол МБ.
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Врач откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Вы сказали, что в 90-ые из 100 пациентов 90 умирали. Сегодня из 100...
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