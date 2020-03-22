Действие транзитного коридора для иностранцев в Литве продлено до 26 марта

Источник материала: Вороновская газета





Действие транзитного коридора , по которому смогут вернуться домой и белорусы, продлено на три дня, до полуночи 26 марта. Такую информацию в Facebook разместило белорусское посольство в Литве, сообщает БЕЛТА.

В посольстве обратили внимание, что «действие транзитного коридора по территории Литвы продлено еще на 3 дня до 0.00 26 марта».

До этого времени есть возможность пешего перехода границы в пунктах пропуска «Мядининкай» — «Каменный Лог», «Шальчининкай» — «Бенякони» и «Райгардас» — «Привалка». В посольстве просят граждан Беларуси, желающих покинуть территорию Литвы, заранее позаботиться о планировании маршрута и транспорте.

«Если необходима экстренная помощь с выездом просим заранее зарегистрироваться, оставив заявку, с указанием ФИО, количества пассажиров и номера телефона для обратной связи, на электронный адрес khmyl@mfa.gov.by , а также обращаться по телефонам посольства: +370 5 266 22 11 (круглосуточно) и +37069541778″, — подчеркнули в дипмиссии.

Как сообщалось, ранее действие транзитного коридора должно было завершиться в 0.00 по литовскому времени 23 марта.

Пешком через определенные пункты пропуска могут вернуться домой и белорусские граждане, которые сейчас находятся в Латвии и Польше.

Экстренную помощь с выездом и необходимую консультацию можно получить в консульских учреждениях Беларуси в этих государствах.

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