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Действие транзитного коридора для иностранцев в Литве продлено до 26 марта
22.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Действие
В посольстве обратили внимание, что «действие транзитного коридора по территории Литвы продлено еще на 3 дня до 0.00 26 марта».
До этого времени есть возможность пешего перехода границы в пунктах пропуска «Мядининкай» — «Каменный Лог», «Шальчининкай» — «Бенякони» и «Райгардас» — «Привалка». В посольстве просят граждан Беларуси, желающих покинуть территорию Литвы, заранее позаботиться о планировании маршрута и транспорте.
«Если необходима экстренная помощь с выездом просим заранее зарегистрироваться, оставив заявку, с указанием ФИО, количества пассажиров и номера телефона для обратной связи, на электронный адрес
Как сообщалось, ранее действие транзитного коридора должно было завершиться в 0.00 по литовскому времени 23 марта.
Пешком через определенные пункты пропуска могут вернуться домой и белорусские граждане, которые сейчас находятся в Латвии и Польше.
Экстренную помощь с выездом и необходимую консультацию можно получить в консульских учреждениях Беларуси в этих государствах.
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Действие транзитного коридора, по которому смогут вернуться домой и белорусы, продлено на три дня, до полуночи 26 марта. Такую информацию в Facebook разместило...
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