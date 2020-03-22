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Никита Комаров: на пик, я считаю, не вышел. Сезон в минус

22.03.2020 22:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Одним из самых интересных изменений в составе белорусской сборной стало возвращение Никиты Комарова, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Никита Комаров: на пик, я считаю, не вышел. Сезон в минус

Последний раз в ростере националки форвард значился в 2016/17 годах. Дальше были всем известные перипетии с гражданством. Предыдущие три сезона нападающий провел в российских клубах КХЛ. Этот сезон Комаров завершил в челябинском «Тракторе» – 1+3 в 26 матчах.

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Никита Комаров: на пик, я считаю, не вышел. Сезон в минус

Никита Комаров, нападающий сборной Беларуси по хоккею:
Сезон был сложный. Начался с травмы, потом поменял клуб. На тот пик, на который должен был выйти, я считаю, я не вышел. Сезон, считаю, в минус.

Никита Комаров: на пик, я считаю, не вышел. Сезон в минус

Как выяснилось позже, в ростер Никита Комаров вернулся ненадолго. И причина вовсе не в отмене чемпионата мира. Нападающий получил повреждение, и его отправили восстанавливаться.

Люди в материале: Никита Комаров, Наталья Федорцова

 
 
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Новости Беларуси. Одним из самых интересных изменений в составе белорусской сборной стало возвращение Никиты Комарова, сообщили в программе «Неделя спорта» на...
 
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