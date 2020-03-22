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Сложновато, когда пять игр подряд, а потом ещё две в Беларуси. Как «Минчанка-2» завоевала серебро в Молодёжной лиге России
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Минчанка-2» – серебряный призер Молодежной волейбольной лиги России, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Девушки Бориса Коляды провели матчи последнего финального тура и победили во всех, кроме одного. Но эта осечка и стала роковой. Впрочем, упрекнуть «горожанок» не в чем. Только вдумайтесь: с сентября по март они провели 32 матча. И только в двух потерпели поражения. Согласитесь, статистика, которой стоит гордиться.
Виталий Гурков, СТВ:
Кристина Момот, СТВ:
Молодежная лига России по волейболу возникла не так давно. Впервые турнир был проведен в сезоне 2011–2012 годов. Главная цель – обратить внимание клубов Суперлиги на подготовку ближайшего резерва. Наша «Минчанка» начала выступать в этом самом чемпионате России в 2018-м. Тогда волейболистки остановились в шаге от плей-офф и заняли по итогу 10-е место. А вот их резерв – «Минчанка-2» – в свой дебютный год в Молодежной лиге выступила чуть лучше: девчонки остановились на 9-й строчке турнирной таблицы. И какой потрясающий прогресс на уже второй год участия! Внимание: в пятницу юные волейболистки боролись за золотые медали Молодежной лиги.
Борис Коляда, главный тренер волейбольной команды «Минчанка-2»:
По ходу всей дистанции подопечные Бориса Коляды отлично справлялись. Так, на предварительном этапе волейболистки из 22 матчей проиграли лишь один и с первого места вышли в финальный этап. Решающие игры проходили в Казани, в разборках за медали кроме наших девчонок участвовали еще пять команд. В матче за золото белорускам чуть не хватило опыта и мастерства.
Борис Коляда:
Удивляет и восхищает еще тот факт, что между переездами и перелетами в России «Минчанка-2» еще и успевала участвовать в родном чемпионате. Там, правда, не так все успешно: девчонки сейчас в плей-офф будут играть за 4–6 места. Тут и возраст соперниц сыграл свою роль, да и юные волейболистки чаще всего с корабля на бал (из России в Беларусь), то есть выступали под нагрузкой.
Ксения Лебедкина, игрок волейбольной команды «Минчанка-2»:
Основу «Минчанка-2» составляют игроки сборной девушек 2002–2003 годов рождения, которым предстоит сразиться в финале чемпионата Европы по своему возрасту. Пока из-за вируса турнир отложен на неопределенный срок, но зрителям на юных спортсменок обратить внимание стоит, ведь это ближайшее будущее белорусского волейбола, уверенное и красивое.
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Сложновато, когда пять игр подряд, а потом ещё две в Беларуси. Как «Минчанка-2» завоевала серебро в Молодёжной лиге России
Новости Беларуси. «Минчанка-2» – серебряный призер Молодежной волейбольной лиги России, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Девушки Бориса Коляды...
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