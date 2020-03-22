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Сложновато, когда пять игр подряд, а потом ещё две в Беларуси. Как «Минчанка-2» завоевала серебро в Молодёжной лиге России

22.03.2020 22:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Минчанка-2» – серебряный призер Молодежной волейбольной лиги России, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Сложновато, когда пять игр подряд, а потом ещё две в Беларуси. Как «Минчанка-2» завоевала серебро в Молодёжной лиге России

Девушки Бориса Коляды провели матчи последнего финального тура и победили во всех, кроме одного. Но эта осечка и стала роковой. Впрочем, упрекнуть «горожанок» не в чем. Только вдумайтесь: с сентября по март они провели 32 матча. И только в двух потерпели поражения. Согласитесь, статистика, которой стоит гордиться.

Сложновато, когда пять игр подряд, а потом ещё две в Беларуси. Как «Минчанка-2» завоевала серебро в Молодёжной лиге России

Виталий Гурков, СТВ:
Особенно радует то, что это подрастающее поколение. И оно, как видим, не просто конкурентоспособно. Российский волейбол входит в мировой топ. А мы весьма успешно противостоим этому волейболу. Значит, подпитка у национальной сборной будет. Теперь главное, чтобы девушки не разбежались по другим странам.

Сложновато, когда пять игр подряд, а потом ещё две в Беларуси. Как «Минчанка-2» завоевала серебро в Молодёжной лиге России

Кристина Момот, СТВ:
Об этом пусть думает федерация. Я же предлагаю передать слово Екатерине Лихошапко. Она подведет итоги выступления «Минчанки-2» в российской лиге, а также покажет эксклюзивные кадры. 

Сложновато, когда пять игр подряд, а потом ещё две в Беларуси. Как «Минчанка-2» завоевала серебро в Молодёжной лиге России

Молодежная лига России по волейболу возникла не так давно. Впервые турнир был проведен в сезоне 2011–2012 годов. Главная цель – обратить внимание клубов Суперлиги на подготовку ближайшего резерва. Наша «Минчанка» начала выступать в этом самом чемпионате России в 2018-м. Тогда волейболистки остановились в шаге от плей-офф и заняли по итогу 10-е место. А вот их резерв – «Минчанка-2» – в свой дебютный год в Молодежной лиге выступила чуть лучше: девчонки остановились на 9-й строчке турнирной таблицы. И какой потрясающий прогресс на уже второй год участия! Внимание: в пятницу юные волейболистки боролись за золотые медали Молодежной лиги.

«Достаточно серьёзные матчи». Борис Коляда о серебре «Минчанки-2» в Молодёжной волейбольной лиге России

Сложновато, когда пять игр подряд, а потом ещё две в Беларуси. Как «Минчанка-2» завоевала серебро в Молодёжной лиге России

Борис Коляда, главный тренер волейбольной команды «Минчанка-2»:
Когда-то в начале сезона у меня спрашивали, на что надеемся. И я сказал, что будем бороться за медали. Так оно получилось в общем-то.

Сложновато, когда пять игр подряд, а потом ещё две в Беларуси. Как «Минчанка-2» завоевала серебро в Молодёжной лиге России

По ходу всей дистанции подопечные Бориса Коляды отлично справлялись. Так, на предварительном этапе волейболистки из 22 матчей проиграли лишь один и с первого места вышли в финальный этап. Решающие игры проходили в Казани, в разборках за медали кроме наших девчонок участвовали еще пять команд. В матче за золото белорускам чуть не хватило опыта и мастерства.

Сложновато, когда пять игр подряд, а потом ещё две в Беларуси. Как «Минчанка-2» завоевала серебро в Молодёжной лиге России

Борис Коляда:
Против нас стояла команда немножко другого уровня, которая играет в более сильном чемпионате, с которой не приходилось играть в течении всего сезона. Просто в команду Казани добавили трех игроков, которые выступали в основном составе. И по возрасту они имеют право играть как на чемпионате. Сыграли как смогли. Нам удалось выиграть много тяжелых матчей со счетом 3:2. Серебро в чемпионате России молодежном это уже очень большой результат.

Сложновато, когда пять игр подряд, а потом ещё две в Беларуси. Как «Минчанка-2» завоевала серебро в Молодёжной лиге России

Удивляет и восхищает еще тот факт, что между переездами и перелетами в России «Минчанка-2» еще и успевала участвовать в родном чемпионате. Там, правда, не так все успешно: девчонки сейчас в плей-офф будут играть за 4–6 места. Тут и возраст соперниц сыграл свою роль, да и юные волейболистки чаще всего с корабля на бал (из России в Беларусь), то есть выступали под нагрузкой.

Сложновато, когда пять игр подряд, а потом ещё две в Беларуси. Как «Минчанка-2» завоевала серебро в Молодёжной лиге России

Ксения Лебедкина, игрок волейбольной команды «Минчанка-2»:
В начале сезона было относительно несложно, у всех еще было много сил, энтузиазма. Первые игры, особенно у тех, кто еще не играл в молодежке, очень много интереса было. Конечно, было сложновато, когда пять игр подряд, потом приезжаешь и играешь в белорусском чемпионате еще две игры из-за переносов. Но я скажу, что проигрывали мы не из-за усталости.

Сложновато, когда пять игр подряд, а потом ещё две в Беларуси. Как «Минчанка-2» завоевала серебро в Молодёжной лиге России

Основу «Минчанка-2» составляют игроки сборной девушек 2002–2003 годов рождения, которым предстоит сразиться в финале чемпионата Европы по своему возрасту. Пока из-за вируса турнир отложен на неопределенный срок, но зрителям на юных спортсменок обратить внимание стоит, ведь это ближайшее будущее белорусского волейбола, уверенное и красивое.

Люди в материале: Виталий Гурков, Кристина Момот, Борис Коляда, Ксения Лебедкина

 
 
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Новости Беларуси. «Минчанка-2» – серебряный призер Молодежной волейбольной лиги России, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Девушки Бориса Коляды...
 
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