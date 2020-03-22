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9 потенциально ядовитых продуктов, которые вы, вероятно, имеете на своей кухне

22.03.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

У нас на столе множество вкусных продуктов, которые в дикой природе являются для нас же ядовитыми. К примеру, острые и горькие специи. Рассказываем о потенциально ядовитых продуктах. Они, вероятно, есть на вашей кухне.

9 потенциально ядовитых продуктов, которые вы, вероятно, имеете на своей кухне

Семечки фруктов

Как и яблоки, вишневые косточки содержат цианистый водород, называемый синильной кислотой. Не ешьте чашку молотых косточек или персиковых и абрикосовых косточек.

Ревень и щавель

Листья ревеня содержат щавелевую кислоту, которая вызывает камни в почках. Для того, чтобы стать смертельным, понадобится 11 фунтов листьев, но гораздо меньше. Специалисты не рекомендуют есть ревень и щавель ежедневно.

Мускатный орех

Мускатный орех на самом деле галлюциногенный и может привести к судорогам. Будьте аккуратны!

Картофель

Гликоалкалоиды, содержащиеся в стеблях и ростках картофеля, способны вызвать отравление при дозе от 3 мг. Избегайте картофель с зеленоватым оттенком.

Миндаль

Есть два вида миндаля: сладкий и горький. Горькие содержат относительно большое количество цианистого водорода. Употребление всего 7 — 10 сырого горького миндаля может создать проблемы для взрослых и может быть фатальным для детей.

Мед

Поскольку в процессе пастеризации не происходит уничтожения вредных токсинов, непастеризованный мёд часто содержит грайанотоксин. Это может привести к головокружению, слабости, чрезмерному потоотделению, тошноте и рвоте, которые длятся в течение 24 часов.

Тунец

Эта рыба накапливает в своем мясе ртуть. Вы рискуете получить ртутное отравление, если пару дней будете питаться только тунцом, содержащим ртуть в предельно допустимой концентрации.

Сырые орехи кешью

Сырые орехи кешью на самом деле не сырые, так как они были приготовлены на пару для удаления урушиола – химического вещества, обнаруженного в ядовитом плюще. Этот химикат может вызывать тот же эффект, что и ядовитый плющ. Высокий уровень урушиола может привести к летальному исходу. Люди, которые имеют аллергию на ядовитый плющ, могут иметь фатальную аллергическую реакцию на употребление в пищу настоящих сырых орехов кешью.

Источник: ont.by

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