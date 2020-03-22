9 потенциально ядовитых продуктов, которые вы, вероятно, имеете на своей кухне

У нас на столе множество вкусных продуктов, которые в дикой природе являются для нас же ядовитыми. К примеру, острые и горькие специи. Рассказываем о потенциально ядовитых продуктах. Они, вероятно, есть на вашей кухне.
Семечки фруктов
Как и яблоки, вишневые косточки содержат цианистый водород, называемый синильной кислотой. Не ешьте чашку молотых косточек или персиковых и абрикосовых косточек.
Ревень и щавель
Листья ревеня содержат щавелевую кислоту, которая вызывает камни в почках. Для того, чтобы стать смертельным, понадобится 11 фунтов листьев, но гораздо меньше. Специалисты не рекомендуют есть ревень и щавель ежедневно.
Мускатный орех
Мускатный орех на самом деле галлюциногенный и может привести к судорогам. Будьте аккуратны!
Картофель
Гликоалкалоиды, содержащиеся в стеблях и ростках картофеля, способны вызвать отравление при дозе от 3 мг. Избегайте картофель с зеленоватым оттенком.
Миндаль
Есть два вида миндаля: сладкий и горький. Горькие содержат относительно большое количество цианистого водорода. Употребление всего 7 — 10 сырого горького миндаля может создать проблемы для взрослых и может быть фатальным для детей.
Мед
Поскольку в процессе пастеризации не происходит уничтожения вредных токсинов, непастеризованный мёд часто содержит грайанотоксин. Это может привести к головокружению, слабости, чрезмерному потоотделению, тошноте и рвоте, которые длятся в течение 24 часов.
Тунец
Эта рыба накапливает в своем мясе ртуть. Вы рискуете получить ртутное отравление, если пару дней будете питаться только тунцом, содержащим ртуть в предельно допустимой концентрации.
Сырые орехи кешью
Сырые орехи кешью на самом деле не сырые, так как они были приготовлены на пару для удаления урушиола – химического вещества, обнаруженного в ядовитом плюще. Этот химикат может вызывать тот же эффект, что и ядовитый плющ. Высокий уровень урушиола может привести к летальному исходу. Люди, которые имеют аллергию на ядовитый плющ, могут иметь фатальную аллергическую реакцию на употребление в пищу настоящих сырых орехов кешью.
Источник: ont.by
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