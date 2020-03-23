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Символ жертв гитлеровцев: 77 лет назад нацисты уничтожили Хатынь
23.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси вспоминают жертв Хатыни. Эту деревню немцы уничтожили вместе с ее жителями весной 43-го. В огне погибли 149 человек, 75 из них – дети. На месте трагедии теперь находится мемориальный комплекс, рассказывает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.
В эту деревню принято приезжать с цветами, чтобы почтить память невинно убитых. Гвоздики, розы несут к Вечному огню и скульптуре «Непокоренный». Ее создали в память об Иосифе Каминском – единственном взрослом хатынце, которому удалось выжить. На открытии мемориального комплекса «Хатынь» в 1969-ом году он вспоминал о трагедии со слезами. «Угробили 149 душ. И моих пять душ семьи. Четверо детей и жену пятую. Дорогие товарищи, сделайте так, чтобы этого больше не получилось (плачет), чтобы мы дожили век. Крах фашистам и тому, кто войну волеизъявляет. Спасибо, простите меня», – сказал Каминский.
Захватчики уничтожили Хатынь за помощь партизанам. Это была месть за убийство нескольких военнослужащих. «Коллективное наказание» – так свои зверства называли враги. «В районе, прилегающем к Хатыни, в результате партизанской засады был убит шеф украинского карательного полицейского батальона. По какому-то стечению обстоятельств шефом этого батальона был фюрер Вельке, любимец Гитлера, чемпион Олимпиады 1936-го года в Берлине», – пояснил кандидат исторических наук Сергей Третьяк.
Хатынь стала символом жертв гитлеровцев. Но уничтоженных деревень было много. Зондербатальон Дирленвангера специализировался именно на таких карательных операциях. «Это был самый жестокий батальон. В частности, он принимал участие в уничтожении Хатыни. Вот они не жалели никого. На Могилевщине они уничтожили деревню Борки в Кировском районе и пять поселков – всего уничтожили 1700 человек», – рассказал ведущий научный сотрудник отдела публикаций Национального архива Республики Беларусь Вячеслав Селеменев.
Эти каменные деревья символизируют жизнь. Каждый листок – это сожженная нацистами деревня. Всего здесь 433 названия. Но после войны все эти села возродили. Хатынь – это место скорби и поклонения. Это трагедия, которую никогда не забудут: услышать колокола мертвой деревни в прошлом году приехали больше двухсот пятидесяти тысяч туристов.
Есть в Хатыни и Стена скорби. Мемориальные таблички в каждой нише рассказывают о местах, где в Беларуси в годы войны массово убивали мирных жителей. В первых двух нишах круглый год лежат мягкие игрушки: это память о невинно убитых детях из концлагеря Красный Берег и Домачевского детского дома.
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Деревню немцы уничтожили вместе с ее жителями весной 43-го. В огне погибли сто сорок девять человек, семьдесят пять из них – дети.
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