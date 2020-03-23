Символ жертв гитлеровцев: 77 лет назад нацисты уничтожили Хатынь

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси вспоминают жертв Хатыни. Эту деревню немцы уничтожили вместе с ее жителями весной 43-го. В огне погибли 149 человек, 75 из них – дети. На месте трагедии теперь находится мемориальный комплекс, рассказывает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

В эту деревню принято приезжать с цветами, чтобы почтить память невинно убитых. Гвоздики, розы несут к Вечному огню и скульптуре «Непокоренный». Ее создали в память об Иосифе Каминском – единственном взрослом хатынце, которому удалось выжить. На открытии мемориального комплекса «Хатынь» в 1969-ом году он вспоминал о трагедии со слезами. «Угробили 149 душ. И моих пять душ семьи. Четверо детей и жену пятую. Дорогие товарищи, сделайте так, чтобы этого больше не получилось (плачет), чтобы мы дожили век. Крах фашистам и тому, кто войну волеизъявляет. Спасибо, простите меня», – сказал Каминский.



Немцы согнали жителей в амбар и сожгли. Живых. Теперь здесь черная плита. На месте каждого дома печная труба и колокол. Колокола звонят, напоминая о том, что когда-то здесь жили люди. «Возникло такое поверье, такая легенда, что это перекликаются, разговаривают между собой жители мертвой деревни. Особенно вечером, когда уже нет посетителей, это производит такое, не то что гнетущее нет, такое трепетное впечатление», – поделился директор Государственного мемориального комплекса «Хатынь» Артур Зельский.

Захватчики уничтожили Хатынь за помощь партизанам. Это была месть за убийство нескольких военнослужащих. «Коллективное наказание» – так свои зверства называли враги. «В районе, прилегающем к Хатыни, в результате партизанской засады был убит шеф украинского карательного полицейского батальона. По какому-то стечению обстоятельств шефом этого батальона был фюрер Вельке, любимец Гитлера, чемпион Олимпиады 1936-го года в Берлине», – пояснил кандидат исторических наук Сергей Третьяк.

Хатынь стала символом жертв гитлеровцев. Но уничтоженных деревень было много. Зондербатальон Дирленвангера специализировался именно на таких карательных операциях. «Это был самый жестокий батальон. В частности, он принимал участие в уничтожении Хатыни. Вот они не жалели никого. На Могилевщине они уничтожили деревню Борки в Кировском районе и пять поселков – всего уничтожили 1700 человек», – рассказал ведущий научный сотрудник отдела публикаций Национального архива Республики Беларусь Вячеслав Селеменев.



В память об уничтоженных поселках в комплексе создали кладбище мертвых деревень. На карте Беларуси этих сел больше нет. Есть только такие символические могилы. В центре каждой – урны с землей с места сожженной деревни: сто восемьдесят шесть населенных пунктов. Но, несмотря на трагедию, были и села, которые восстали из пепла.

Эти каменные деревья символизируют жизнь. Каждый листок – это сожженная нацистами деревня. Всего здесь 433 названия. Но после войны все эти села возродили. Хатынь – это место скорби и поклонения. Это трагедия, которую никогда не забудут: услышать колокола мертвой деревни в прошлом году приехали больше двухсот пятидесяти тысяч туристов.

Есть в Хатыни и Стена скорби. Мемориальные таблички в каждой нише рассказывают о местах, где в Беларуси в годы войны массово убивали мирных жителей. В первых двух нишах круглый год лежат мягкие игрушки: это память о невинно убитых детях из концлагеря Красный Берег и Домачевского детского дома.