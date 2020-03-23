Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Автозапчасти на 550 тысяч рублей пытались незаконно ввезти в Беларусь, сообщает Брестская таможня Автопоезд DAF под управлением гражданина России ехал через пункт пропуска "Козловичи". В грузовике из Германии везли 2 тысячи автомобильных запчастей для...

Автопоезд DAF под управлением гражданина России ехал через пункт пропуска "Козловичи". В грузовике из Германии везли 2 тысячи автомобильных запчастей для строительной техники. Однако они не были заявлены в представленных к таможенному оформлению документах. Машину направили на углубленный осмотр. Анализ полученной сканограммы грузового отсека показал незаявленный товар, а уже дополнительная проверка подтвердила: количество фактически находящегося груза существенно превышало указанное в документах, а некоторые наименования автозапчастей и вовсе указаны не были. Позже таможенники посчитали, что стоимость дополнительных вложений - полмиллиона рублей. Начат административный процесс, санкция статьи предусматривает штраф до 30% от стоимости предмета правонарушения. В данном случае это может быть 165 тысяч рублей.