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Автозапчасти на 550 тысяч рублей пытались незаконно ввезти в Беларусь, сообщает Брестская таможня

23.03.2020 23:48 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Автопоезд DAF под управлением гражданина России ехал через пункт пропуска "Козловичи". В грузовике из Германии везли 2 тысячи автомобильных запчастей для строительной техники. Однако они не были заявлены в представленных к таможенному оформлению документах. Машину направили на углубленный осмотр. Анализ полученной сканограммы грузового отсека показал незаявленный товар, а уже дополнительная проверка подтвердила: количество фактически находящегося груза существенно превышало указанное в документах, а некоторые наименования автозапчастей и вовсе указаны не были. Позже таможенники посчитали, что стоимость дополнительных вложений - полмиллиона рублей. Начат административный процесс, санкция статьи предусматривает штраф до 30% от стоимости предмета правонарушения. В данном случае это может быть 165 тысяч рублей.
 
 
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Автопоезд DAF под управлением гражданина России ехал через пункт пропуска "Козловичи". В грузовике из Германии везли 2 тысячи автомобильных запчастей для...
 
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