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Модернизацию очистных сооружений в Лунинце планируют завершить до конца года

23.03.2020 08:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Лунинце модернизацию очистных сооружений планируют завершить до конца 2020 года. Их мощности увеличатся почти в 1,7 раза, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный инженер Лунинецкого КУП ВКХ "Водоканал" Виталий Гаврилович.

Модернизацию очистных сооружений в Лунинце планируют завершить до конца года

Очистные сооружения в райцентре были построены почти 50 лет назад. Объект необходимо было обновить - капитально отремонтировать и закупить современное оборудование. Сейчас за сутки система очищает 4,5 тыс. куб.м воды. После окончания работ мощности увеличатся до 7,5 тыс. куб.м.

Реконструкция проводится за счет средств государственной программы развития Припятского Полесья и областной инвестиционной программы. Проект предусматривает модернизацию первичных двухъярусных отстойников с установкой восьми аэротенков, четыре из которых уже введены в эксплуатацию. В марте завершено строительство станции приема жидких коммунально-бытовых отходов. Ее технологии позволяют контролировать качество и объем сточных вод, повышают эффективность очистки.

Реализация проекта вышла на завершающую стадию. Среди основных работ, которые намечено выполнить до конца года, - строительство цеха механического обезвоживания сырого осадка.

"Реконструкция позволит добиться более высокого эффекта очистки сточных вод, благоприятно отразится на экологических условиях. Существенно уменьшится уровень загрязнения сточных вод, которые из Лунинецкого канала попадают в Припять", - подчеркнул Виталий Гаврилович.

Сооружения обеспечивают очистку воды, поступающей с промышленных предприятий, а также коммунально-бытовых стоков Лунинца.

 
 
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  В Лунинце модернизацию очистных сооружений планируют завершить до конца 2020 года. Их мощности увеличатся почти в 1,7 раза, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный...
 
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