"Прибужское Полесье" соберет школьников на эколого-туристический фестиваль

Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестском районе пройдет ежегодный международный открытый эколого-туристический фестиваль "Тайны Прибужского Полесья", сообщили корреспонденту БЕЛТА в райисполкоме.





Мероприятие состоится в 12-й раз и посвящено Международному году охраны здоровья растений и Году малой родины в Беларуси. "Фестиваль пользуется большой популярностью среди учащихся. Он воспитывает у детей бережное отношение к природе, позволяет узнать много интересного о наследии родного края. Кроме того, для ребят это просто отличный способ зарядиться командным духом, интересно и с пользой провести время на природе", - отметили в райисполкоме.

Эколого-туристический фестиваль рассчитан на учеников 5-7 классов учреждений образования Брестского района и областного центра. Также к участию приглашаются команды из других районов области, соседних приграничных регионов Украины и Польши. Прием заявок стартует с сегодняшнего дня и продлится по 17 апреля. Их принимают в офисе республиканского заказника "Прибужское Полесье" по ул. Кооперативной, 1 в Бресте или по электронной почте biorezervat@mail.ru.

Основным местом проведения фестиваля по традиции станет биорезерват "Прибужское Полесье". Предусмотрены три этапа: отборочный, который пройдет в апреле-июле, игровой (сентябрь-октябрь) и заключительный (октябрь). На первом этапе школьников ждут экскурсии по экологическим тропам и веломаршрутам, туристические походы, водный сплав по речке Копаювке. Своими впечатлениями участники должны будут поделиться в фоторепортаже. Второй, игровой, этап включает в себя экологический квест-викторину и туристическую полосу препятствий. В финале, на интеллектуальной игре в формате брейн-ринга, встретятся 10 лучших команд. Победители получат дипломы и ценные призы от организаторов.