Прогноз курса белорусского рубля: в ожидании нового обвала

За первую половину марта Национальный банк Беларуси потратил, по-видимому, около 0,5 млрд. долларов на валютные интервенции, что, похоже, превысило лимит его терпения, и на прошлой неделе он перестал поддерживать стоимость корзины на постоянном уровне.





Это привело к росту стоимости за неделю на 5,2% и увеличению средневзвешенного курса доллара на БВФБ на 9,4% — до 2,5591 рубля за доллар.





При этом ситуацию на валютном рынке РБ уже сложно назвать спокойной. В обменных пунктах банков возник дефицит наличной валюты , в первую очередь, долларов.





В таких условиях Нацбанк посчитал нужным нарушить свое молчание, и выступил с разъяснением своих действий, разместив небольшое сообщение на своем сайте. Он проинформировал о том, что европейские банки и финансовые организации, предоставляющие услуги по продаже наличных долларов США на европейском рынке, испытывают трудности с доставкой валюты из США, что привело к дефициту наличных долларов США в Беларуси.





В Нацбанке подчеркнули, что безналичные доллары можно приобретать без ограничений, к тому же, в банках хватает наличных валют, помимо доллара.





В Нацбанке также отметили, что он проводит курсовую политику в режиме плавающего курса, в рамках которой допускается проведение валютных интервенций с целью сглаживания резких колебаний курса. По некоторой иронии, он сообщил об этот как раз тогда, когда эти валютные интервенции он, похоже, сократил.





В Нацбанке также сообщили, что в целях повышения возможностей банков по сохранению финансовой поддержки реальному сектору экономики снижены пруденциальные требования к банкам.





Временно прекращено использование расчетных величин стандартного риска по депозитным инструментам, а также на март—апрель текущего года отменено требование об увеличении допустимого уровня рисков при расчете РВСР по кредитным инструментам. Это позволит банкам поднять ставки по депозитам в целях привлечения средств.





Несмотря на меры Нацбанка, ситуация на валютном рынке РБ еще некоторое время останется сложной, поэтому можно ожидать дальнейшего ослабления белорусского рубля ко всем трём валютам.



