|
Прогноз курса белорусского рубля: в ожидании нового обвала
Источник материала: Партизан
Национальный банк ограничил проведение валютных интервенций в целях сдерживания стоимости валютной корзины из доллара, евро и российского рубля, что может привести к новому обвалу курса рубля.
За первую половину марта Национальный банк Беларуси потратил, по-видимому, около 0,5 млрд. долларов на валютные интервенции, что, похоже, превысило лимит его терпения, и на прошлой неделе он перестал поддерживать стоимость корзины на постоянном уровне.
Это привело к росту стоимости за неделю на 5,2% и увеличению средневзвешенного курса доллара на БВФБ на 9,4% — до 2,5591 рубля за доллар.
При этом ситуацию на валютном рынке РБ уже сложно назвать спокойной. В обменных пунктах банков возник дефицит наличной валюты, в первую очередь, долларов.
В таких условиях Нацбанк посчитал нужным нарушить свое молчание, и выступил с разъяснением своих действий, разместив небольшое сообщение на своем сайте. Он проинформировал о том, что европейские банки и финансовые организации, предоставляющие услуги по продаже наличных долларов США на европейском рынке, испытывают трудности с доставкой валюты из США, что привело к дефициту наличных долларов США в Беларуси.
В Нацбанке подчеркнули, что безналичные доллары можно приобретать без ограничений, к тому же, в банках хватает наличных валют, помимо доллара.
В Нацбанке также отметили, что он проводит курсовую политику в режиме плавающего курса, в рамках которой допускается проведение валютных интервенций с целью сглаживания резких колебаний курса. По некоторой иронии, он сообщил об этот как раз тогда, когда эти валютные интервенции он, похоже, сократил.
В Нацбанке также сообщили, что в целях повышения возможностей банков по сохранению финансовой поддержки реальному сектору экономики снижены пруденциальные требования к банкам.
Временно прекращено использование расчетных величин стандартного риска по депозитным инструментам, а также на март—апрель текущего года отменено требование об увеличении допустимого уровня рисков при расчете РВСР по кредитным инструментам. Это позволит банкам поднять ставки по депозитам в целях привлечения средств.
Несмотря на меры Нацбанка, ситуация на валютном рынке РБ еще некоторое время останется сложной, поэтому можно ожидать дальнейшего ослабления белорусского рубля ко всем трём валютам.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальный банк ограничил проведение валютных интервенций в целях сдерживания стоимости валютной корзины из доллара, евро и российского рубля, что может...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)