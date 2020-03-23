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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ГАИ опубликовала видео преследования мотоциклиста в Свислочском районе Инцидент произошел еще 12 марта. Погоня началась, когда экипаж дорожной милиции заметил, что байкер едет без шлема. Водителю подали звуковой сигнал об остановке,...

Инцидент произошел еще 12 марта. Погоня началась, когда экипаж дорожной милиции заметил, что байкер едет без шлема. Водителю подали звуковой сигнал об остановке, однако он проигнорировал требование и попытался скрыться по полевой дороге. В конечном итоге инспектору пришлось бегом догонять нарушителя, когда тот бросил свой транспорт и побежал в лес. Мотоциклистом оказался местный житель, который лишен водительского удостоверения за вождение в пьяном виде.