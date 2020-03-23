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ГАИ опубликовала видео преследования мотоциклиста в Свислочском районе
Источник материала: БTИнцидент произошел еще 12 марта. Погоня началась, когда экипаж дорожной милиции заметил, что байкер едет без шлема. Водителю подали звуковой сигнал об остановке, однако он проигнорировал требование и попытался скрыться по полевой дороге. В конечном итоге инспектору пришлось бегом догонять нарушителя, когда тот бросил свой транспорт и побежал в лес. Мотоциклистом оказался местный житель, который лишен водительского удостоверения за вождение в пьяном виде.
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Инцидент произошел еще 12 марта. Погоня началась, когда экипаж дорожной милиции заметил, что байкер едет без шлема. Водителю подали звуковой сигнал об остановке,...
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