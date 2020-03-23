ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Игорь Карпенко пояснил, почему в этом году не меняли пороговые баллы ЦТ

23.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Игорь Карпенко пояснил, почему в этом году не меняли пороговые баллы ЦТ

В этом году принято решение не менять пороговые баллы централизованного тестирования, чтобы не создавать неудобств абитуриентам, сообщил министр образования Игорь Карпенко в интервью программе «Контуры» на телеканале ОНТ, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы решили оставить в этом году пороговые значения на уровне прошлого года, потому что фактически уже идет вступительная кампания. Зачем нам сегодня создавать какие-то нововведения для абитуриентов, которые сегодня отслеживают ситуацию, прошли дистанционное пробное тестирование через компьютерную систему?», — отметил Игорь Карпенко. При этом он обратил внимания, что из-за эпидемиологической ситуации немного смещены сроки пробного ЦТ.

«Коль нет единого мнения, идет обсуждение на уровне экспертов и специалистов, мы решили оставить пороговые значения на уровне прошлого года», — сказал министр.

Вместе с тем, Игорь Карпенко обратил внимание, что пороговые значения — это еще не проходной бал в высшие учебные заведение. Проходной балл складывается из ряда составляющих и зависит в том числе от количества мест, выделенных на ту или иную специальность, конкурса на одно место, среднего балла аттестата, внутренних испытаний, которые есть по некоторым специальностям.

https://www.belta.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом году принято решение не менять пороговые баллы централизованного тестирования, чтобы не создавать неудобств абитуриентам, сообщил министр образования...
 
Новости дня
Новости разные
 
Прогноз курса белорусского рубля: в ожидании нового обвала
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
23.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика