Игорь Карпенко пояснил, почему в этом году не меняли пороговые баллы ЦТ

Источник материала: Вороновская газета





В этом году принято решение не менять пороговые баллы централизованного тестирования, чтобы не создавать неудобств абитуриентам, сообщил министр образования Игорь Карпенко в интервью программе «Контуры» на телеканале ОНТ , передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы решили оставить в этом году пороговые значения на уровне прошлого года, потому что фактически уже идет вступительная кампания. Зачем нам сегодня создавать какие-то нововведения для абитуриентов, которые сегодня отслеживают ситуацию, прошли дистанционное пробное тестирование через компьютерную систему?», — отметил Игорь Карпенко. При этом он обратил внимания, что из-за эпидемиологической ситуации немного смещены сроки пробного ЦТ.

«Коль нет единого мнения, идет обсуждение на уровне экспертов и специалистов, мы решили оставить пороговые значения на уровне прошлого года», — сказал министр.

Вместе с тем, Игорь Карпенко обратил внимание, что пороговые значения — это еще не проходной бал в высшие учебные заведение. Проходной балл складывается из ряда составляющих и зависит в том числе от количества мест, выделенных на ту или иную специальность, конкурса на одно место, среднего балла аттестата, внутренних испытаний, которые есть по некоторым специальностям.

https://www.belta.by