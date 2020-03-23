МАРТ предлагает обсудить требования к спа-услугам

Источник материала: Виртуальный Брест

Министерство антимонопольного регулирования и торговли предлагает обсудить проект постановления Совета Министров, предусматривающий изменения правил бытового обслуживания потребителей. Общественное обсуждение проходит на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.





Правила предлагается дополнить требованиями к оказанию спа-услуг и соответствующим понятийным аппаратом. В соответствии с проектом документа, спа - это комплексное воздействие с помощью разнообразных профессиональных услуг на организм здорового человека, основанное на целостном подходе и направленное на улучшение и поддержание общего физического и психоэмоционального здоровья, эстетического внешнего вида. Такие услуги должны оказываться согласно спа-меню (прейскуранту), содержащему их полный перечень с описанием, указанием времени проведения и стоимости.

Исполнитель обязан поставить потребителя в известность, что перечень услуг в спа-объекте не включает медицинскую диагностику, лечение и реабилитацию, а также сообщить о противопоказаниях и последствиях воздействия физических факторов. По требованию клиента ему должны рассказать об основном ингредиентном составе, способе применения парфюмерно-косметической продукции. "Потребитель в свою очередь тоже обязан уведомить об известных ему противопоказаниях", - отметили в МАРТ.

Необходим визуальный осмотр клиента. Исполнитель вправе отказать в спа-услугах, если у потребителя есть открытые раны, микротравмы, поражения педикулезом, явные признаки алкогольного, наркотического или токсического опьянения, изменения кожного покрова (сыпь, пятна, шелушение), ногтей, волос и при этом нет справки об отсутствии заразных кожных заболеваний.

Заказ на оказание отдельной спа-услуги, формирование спа-пакета или спа-программы должны быть оформлены письменно. В этом документе должно быть обозначено, что клиент ознакомился со всей предусмотренной правилами информацией и согласен на применение той или иной спа-технологии. "При необходимости исполнитель обязан обеспечить потребителю первую доврачебную помощь", - добавили в МАРТ.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 23 марта по 2 апреля.