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На Быховщине приступили к севу ранних яровых зерновых культур

23.03.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Первым в районе начало посевную открытое акционерное общество «Обидовичи». В этом хозяйстве самые большие посевные площади. Весь яровой клин занимает 4,5 тысячи гектаров, а зерновых и зернобобовых культур нынешней весной планируют посеять на площади 2 тысячи га. Время не ждет, поэтому, основательно подготовив технику, раньше других выехали в поле, чтобы управиться в срок, пока в почве достаточно влаги.

Сев в Обидовичах начали с овса после необходимых предпосевных работ: вспахав поле, подготовили почву, внесли фосфорные удобрения. Сейчас на мощном тракторе «Беларус-3522» в агрегате с прицепной широкозахватной сеялкой АКПМ-6 трудится механизатор Александр Солодкин. Свою работу он знает досконально, ведь не первый год сеет, пашет, убирает урожай. Только на этом тракторе «колесит» по полям уже седьмой сезон.

На Быховщине приступили к севу ранних яровых зерновых культур

Хотя Александр сам родом из Славгородского района, но именно в наших краях почти 20 лет назад нашел себе будущую супругу Анну. Вначале жили в деревне Дружба, затем перебрались в агрогородок Обидовичи. С тех пор Александр и трудится в хозяйстве механизатором.

Александр — многодетный отец, кормилец большой и дружной семьи. Старшая дочь Виктория работает в одном из торговых центров Могилева. Гордость отца — сын Илья, ученик 11 класса. Учится в школе и младшая дочь Дарья. У Солодкиных просторный дом, есть лошадь, свиньи, куры. Так что работы хватает.

Рабочий день у Александра в первые дни посевной кампании длится с 7.00 до 19.00. Уже сейчас превышая дневную норму, механизатор засевает в день по 45-50 гектаров.

Перед выездом в поле вместе с заместителем директора ОАО «Обидовичи» Сергеем Сытиковым настроили норму высева. На гектар расходуется 245 килограммов семян овса. Здесь же, в поле, на тракторе Беларус-1025 с загрузочным бункером трудится механизатор Сергей Парфенов. У него не менее важная задача — он подвозит зерно на поле, чтобы техника не простаивала.

Поле за деревней просматривается как на ладони. По одну сторону дороги идет сев, по другую — активно вносятся удобрения, идет подготовка почвы. Азотные удобрения на тракторе «Беларус-82» вносит Василий Гончаров, подвоз удобрений осуществляет на тракторе «Беларус-1221» Михаил Брызгалов. Затем по полю проезжает на тракторе «Беларус-3022» с дискатором Владимир Бородич. И лишь после включается в работу Леонид Ручкин. На тракторе «Беларус-3522» с новой бороной он готовит почву к посеву. В день механизатор успевает подготовить до 100 гектаров. Вот такая сложная и напряженная работа у хлеборобов. Одновременно в хозяйстве ведут подкормка озимых зерновых культур, подсев многолетних трав.

На Быховщине приступили к севу ранних яровых зерновых культур

Наталья ЛЕВАЧКОВА.

 
Теги: Могилев
 
 
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Первым в районе начало посевную открытое акционерное общество «Обидовичи». В этом хозяйстве самые большие посевные площади. Весь яровой клин занимает
 
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