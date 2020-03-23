На Быховщине приступили к севу ранних яровых зерновых культур

Источник материала: Маяк Преднепровья

Первым в районе начало посевную открытое акционерное общество «Обидовичи». В этом хозяйстве самые большие посевные площади. Весь яровой клин занимает 4,5 тысячи гектаров, а зерновых и зернобобовых культур нынешней весной планируют посеять на площади 2 тысячи га. Время не ждет, поэтому, основательно подготовив технику, раньше других выехали в поле, чтобы управиться в срок, пока в почве достаточно влаги.

Сев в Обидовичах начали с овса после необходимых предпосевных работ: вспахав поле, подготовили почву, внесли фосфорные удобрения. Сейчас на мощном тракторе «Беларус-3522» в агрегате с прицепной широкозахватной сеялкой АКПМ-6 трудится механизатор Александр Солодкин. Свою работу он знает досконально, ведь не первый год сеет, пашет, убирает урожай. Только на этом тракторе «колесит» по полям уже седьмой сезон.





Хотя Александр сам родом из Славгородского района, но именно в наших краях почти 20 лет назад нашел себе будущую супругу Анну. Вначале жили в деревне Дружба, затем перебрались в агрогородок Обидовичи. С тех пор Александр и трудится в хозяйстве механизатором.

Александр — многодетный отец, кормилец большой и дружной семьи. Старшая дочь Виктория работает в одном из торговых центров Могилева. Гордость отца — сын Илья, ученик 11 класса. Учится в школе и младшая дочь Дарья. У Солодкиных просторный дом, есть лошадь, свиньи, куры. Так что работы хватает.

Рабочий день у Александра в первые дни посевной кампании длится с 7.00 до 19.00. Уже сейчас превышая дневную норму, механизатор засевает в день по 45-50 гектаров.

Перед выездом в поле вместе с заместителем директора ОАО «Обидовичи» Сергеем Сытиковым настроили норму высева. На гектар расходуется 245 килограммов семян овса. Здесь же, в поле, на тракторе Беларус-1025 с загрузочным бункером трудится механизатор Сергей Парфенов. У него не менее важная задача — он подвозит зерно на поле, чтобы техника не простаивала.

Поле за деревней просматривается как на ладони. По одну сторону дороги идет сев, по другую — активно вносятся удобрения, идет подготовка почвы. Азотные удобрения на тракторе «Беларус-82» вносит Василий Гончаров, подвоз удобрений осуществляет на тракторе «Беларус-1221» Михаил Брызгалов. Затем по полю проезжает на тракторе «Беларус-3022» с дискатором Владимир Бородич. И лишь после включается в работу Леонид Ручкин. На тракторе «Беларус-3522» с новой бороной он готовит почву к посеву. В день механизатор успевает подготовить до 100 гектаров. Вот такая сложная и напряженная работа у хлеборобов. Одновременно в хозяйстве ведут подкормка озимых зерновых культур, подсев многолетних трав.





Наталья ЛЕВАЧКОВА.