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Мясникович позвал к себе на работу в Москву крупных белорусских чиновников
Источник материала: Партизан
Белорусские чиновники Андрей Клец и Ия Малкина стали помощниками председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаила Мясниковича. Данную информацию
Бывший премьер-министр Беларуси и руководитель Совета Республики Михаил Мясникович возглавил ЕЭК 1 февраля. Эта структура координирует всю работу в Евразийском экономическом союзе. Штаб-квартира ЕЭК находится в Москве.
По словам источника TUT.BY, раз ЕЭК возглавил представитель Беларуси, то «было ожидаемо, что он подтянет к себе в команду белорусов, которых неплохо знает».
17 марта Ия Малкина покинула пост первого заместителя председателя госконцерна «Белгоспищепром», проработав в этой должности только месяц, и улетела в Москву.
Зампред Брестского облисполкома Андрей Клец уехал на работу в ЕЭК немного раньше. До этого он более 5 лет отвечал за развитие промышленности в регионе.
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Белорусские чиновники Андрей Клец и Ия Малкина стали помощниками председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаила Мясниковича. Данную...
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