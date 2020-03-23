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Илья Казнадей о шестом матче полуфинала: бездарно сыграли в большинстве, а «Неман» свое реализовал
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Защитник «горняков» объяснил, почему серия дошла до семи игр, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
«Бездарно использовали время, когда было численное преимущество»
Илья Казнадей, защитник солигорского «Шахтера»:
Наталья Федорцова, корреспондент:
Илья Казнадей:
Наталья Федорцова:
Илья Казнадей:
«Ничего не мешало, на лёд выходили уверенно»
Наталья Федорцова:
Илья Казнадей:
Наталья Федорцова:
Илья Казнадей:
Наталья Федорцова:
Илья Казнадей:
«Сыграть агрессивнее, физически превосходить соперника и всё придёт»
Наталья Федорцова:
Илья Казнадей:
Наталья Федорцова:
Илья Казнадей:
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Новости Беларуси. Защитник «горняков» объяснил, почему серия дошла до семи игр, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Бездарно использовали время, когда было...
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