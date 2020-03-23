«Для каждого мужчины важно уметь защищать Родину». Турчин принял участие в церемонии присяги военнослужащими в Клецке

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Свято чтить и сохранять боевые традиции. Около 70 военнослужащих, призванных из запаса, приняли присягу в Клецке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Защищать Отечество здесь будут военнообязанные, которые пройдут боевую подготовку в составе территориальных войск района. Ритуал торжественный не только для мужчин, поддержать их приехали родные и близкие.





Для поднятия настроения и боевого духа – концерт от заслуженного коллектива Беларуси, Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил. Поздравил бойцов и губернатор Минской области – Александр Турчин.





Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Для каждого мужчины важно уметь защищать Родину. Самое главное – это люди.





Сергей Бобёр, рядовой:

Для меня это очень волнительный момент. Так как я в своё время не проходил воинскую службу. И для меня это первые сборы.

Впереди неделя боевой подготовки и занятий в составе армейских рот. Своеобразным экзаменом станет командно-штабное учение, которое пройдет в конце марта.