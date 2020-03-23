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Министр образования рассказал, почему в Беларуси не изменились пороговые баллы ЦТ

23.03.2020 — Разное | Единство  
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Источник материала: Единство

«Мы решили оставить в этом году пороговые значения на уровне прошлого года, потому что фактически уже идет вступительная кампания. Зачем нам сегодня создавать какие-то нововведения для абитуриентов, которые сегодня отслеживают ситуацию, прошли дистанционное пробное тестирование через компьютерную систему?», – задался вопросом Карпенко.

Министр также отметил, что из-за эпидемиологической ситуации сроки пробного ЦТ немного смещены.

«Коль нет единого мнения, идет обсуждение на уровне экспертов и специалистов, мы решили оставить пороговые значения на уровне прошлого года», – добавил глава Минобразования.

По мнению Игоря Карпенко, стоит помнить, что пороговые значения – это еще не проходной балл в вуз. Итоговая цифра складывается из ряда составляющих, а опирается, в частности, на количество мест, выделенных на ту или иную специальность, конкурс на место, средний балл аттестата, результаты внутренних испытаний по ряду специальностей.

Источник: https://sputnik.by/

 
 
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Решение о сохранении пороговых баллов централизованного тестирования на прошлогоднем уровне приняли, чтобы не создавать неудобств абитуриентам. Об этом министр...
 
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