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В Минском районе в результате двойного наезда погиб пешеход
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 21 марта в десятом часу вечера в Минском районе произошёл наезд на пешехода.
Как
Примерно через десять минут на пострадавшего наехал Renault под управлением 61-летней минчанки. Гражданин погиб на месте. Погибший не был обозначен фликерами.
Возбуждено уголовное дело.
На предыдущей неделе в Минске произошёл наезд на мать с ребёнком.
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Новости Беларуси. 21 марта в десятом часу вечера в Минском районе произошёл наезд на пешехода. Как сообщает МВД Беларуси, 29-летняя водитель Mercedes двигалась по...
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