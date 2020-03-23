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На дерево повесили камеру, но ее заметил ягуар. Посмотрите, какое видео получилось
Источник материала: Tut.by
В приюте для экзотических кошек во Флориде в вольере ягуара установили камеру наблюдения. Ее повесили повыше, надеясь, что хищник не будет обращать на нее внимание. Но получилось ровно наоборот: как только поблизости не оказалось людей, ягуар устремился к камере, чтобы достать ее своей пастью. Все это время она продолжала снимать видео: посмотрите, какие кадры получились!
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Камера продолжала работать прямо в пасти хищника.
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