На дерево повесили камеру, но ее заметил ягуар. Посмотрите, какое видео получилось

Источник материала: Tut.by

В приюте для экзотических кошек во Флориде в вольере ягуара установили камеру наблюдения. Ее повесили повыше, надеясь, что хищник не будет обращать на нее внимание. Но получилось ровно наоборот: как только поблизости не оказалось людей, ягуар устремился к камере, чтобы достать ее своей пастью. Все это время она продолжала снимать видео: посмотрите, какие кадры получились!