﻿ Белорусский ответ украинскому хиту «Плакала». Молодая певица Лиса выпустила дебютный клип. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Белорусский ответ украинскому хиту «Плакала». Молодая певица Лиса выпустила дебютный клип

23.03.2020 11:03 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Молодая белорусская исполнительница Лиса выпустила дебютный клип на песню «Ты та». Он получился очень нежный и сентиментальный — с разбитыми коленками и мейкапом, как в популярном подростковом сериале «Эйфория».

Песня «Ты та» — первый сингл грядущего альбома Лизы Костенко (она же Лиса) «Вельвет», который стоит ждать уже в апреле. Ролик на этот трек стал дебютным в творчестве исполнительницы. На своем YouTube-канале Лиса рассказывает, что этот клип — о красоте:

— Красота душевная, красота поступков, слов и движений. Красота мыслей и действий. Женственная красота. Утонченность, искренность, чистота и нежность — именно об этом песня и клип «Ты та». Хочется заявить о том, какая женская сила по-настоящему сильная.

Можете воспринимать ролик как белорусский ответ хиту «Плакала» украинской группы KAZKA. Только девушки в клипе Лисы не плачут и не жалуются на жизнь, а наслаждаются собственной красотой. Красивое белье и прикольные татуировки — приятный бонус.

Читайте также
«В моем проекте есть только свобода и любовь». Белоруска сфотографировала 70 девушек без одежды
«Лейбл и продюсер не интересны». Самый запрещенный рэпер Беларуси — о деньгах, мате и корпоративах

Розыгрыш билетов!

Разыгрываем один из 10 сетов еды из кафе и ресторанов от Delivio.by

App Store Google Play

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Молодая белорусская исполнительница Лиса выпустила дебютный клип на песню «Ты та». Он получился очень нежный и сентиментальный - с разбитыми коленками и мейкапом,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белпочта предложила получать пенсии и платить за ЖКУ на дому
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
23.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика