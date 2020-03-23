Белорусский ответ украинскому хиту «Плакала». Молодая певица Лиса выпустила дебютный клип

Источник материала: Tut.by

Молодая белорусская исполнительница Лиса выпустила дебютный клип на песню «Ты та». Он получился очень нежный и сентиментальный — с разбитыми коленками и мейкапом, как в популярном подростковом сериале «Эйфория».

Песня «Ты та» — первый сингл грядущего альбома Лизы Костенко (она же Лиса) «Вельвет», который стоит ждать уже в апреле. Ролик на этот трек стал дебютным в творчестве исполнительницы. На своем YouTube-канале Лиса рассказывает, что этот клип — о красоте:

— Красота душевная, красота поступков, слов и движений. Красота мыслей и действий. Женственная красота. Утонченность, искренность, чистота и нежность — именно об этом песня и клип «Ты та». Хочется заявить о том, какая женская сила по-настоящему сильная.

Можете воспринимать ролик как белорусский ответ хиту «Плакала» украинской группы KAZKA . Только девушки в клипе Лисы не плачут и не жалуются на жизнь, а наслаждаются собственной красотой. Красивое белье и прикольные татуировки — приятный бонус.

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