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В Беларуси ввели в обращение новые банкноты. Как они выглядят

23.03.2020 11:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси с 23 марта ввели в обращение обновленные купюры в 20 и 50 рублей. При этом старые банкноты этого номинала (2009 года выпуска) останутся законным платежным средством. Нацбанк показал, как выглядят образцы обновленных банкнот.


О решении модифицировать некоторые банкноты Нацбанк объявил в сентябре 2018 года. Вводить их в обращение решили постепенно. В мае 2019 года в ходу появились обновленные купюры в 5 и 10 рублей, а номиналом 20 и 50 рублей, как анонсировалось, введут в 2020 году.

Решение о печати новых банкнот в Нацбанке объясняли тем, что у бумажных денег мелкого и среднего номинала небольшой срок службы, а потому со временем они становятся ветхими и их необходимо заменять. К увеличению денежной массы это не приведет.


Новые купюры заодно решили модифицировать. Во-первых, с них убрали реквизит «Старшыня Праўлення» и факсимиле подписи бывшего председателя правления Петра Прокоповича, который не возглавляет Нацбанк с 2011 года. Во-вторых, на банкноте номиналом 50 рублей исправили орфографическую ошибку. Согласно новой редакции Правил белорусской орфографии и пунктуации, которая вступила в силу в 2010 году, нужно писать «пяцьдзясят». Однако старые купюры были отпечатаны раньше, и потому надпись на них была сделана по старым правилам — «пяцьдзесят». В-третьих, изображение архитектурных памятников на банкнотах привели «в соответствие с актуальным внешним видом» и подписали. И в-четвертых, на купюрах появилась дополнительная степень защиты.

Ранее начальник главного управления наличного денежного обращения Нацбанка Сергей Гайко рассказывал, что обновленные двадцатки и пятидесятки, как и пятерки и десятки, будут печататься на российской фабрике «Гознака». Деньги, которые вошли в обращение в 2016 году, печатали в Великобритании.

 
 
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В Беларуси с 23 марта ввели в обращение обновленные купюры в 20 и 50 рублей. При этом старые банкноты этого номинала (2009 года выпуска) останутся законным платежным...
 
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