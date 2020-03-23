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Белпочта предложила получать пенсии и платить за ЖКУ на дому

23.03.2020 11:00 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: pervo.ru

Белпочта предложила пожилым людям получать пенсии и платить за ЖКУ на дому

Воспользоваться услугой могут пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями. Пенсии и пособия они смогут получать на дому. Для этого необходимо подать заявку через контакт-центр РУП «Белпочта» по телефону — 154.

Одновременно с получением пенсии или пособия на дому можно оплатить «коммуналку», отправить почту и оформить подписку на печатные СМИ.

 
 
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Белпочта предложила пожилым людям получать пенсии и платить за ЖКУ на дому
 
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