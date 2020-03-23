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«Белпочта» предложила получать пенсии и оплачивать ЖКУ на дому
Источник материала: Tut.by
«Белпочта»
Чтобы получить пенсию на дому, нужно обратиться в обслуживающее отделение почтовой связи для организации выплаты пенсий и пособий.
Одновременно с выплатой пенсий (пособий) на дому вы можете осуществить оплату коммунальных платежей.
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«Белпочта» предлагает на дому получать пенсии и оплачивать коммунальные платежи. Это делали для дополнительной защиты от распространения вирусных инфекций для...
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