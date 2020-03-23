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«Белпочта» предложила получать пенсии и оплачивать ЖКУ на дому

23.03.2020 10:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Белпочта» предлагает пенсионерам на дому получать пенсии и оплачивать коммунальные платежи. Это делали для дополнительной защиты от распространения вирусных инфекций для пожилых людей и тех, у кого хронические заболевания.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Чтобы получить пенсию на дому, нужно обратиться в обслуживающее отделение почтовой связи для организации выплаты пенсий и пособий.

Одновременно с выплатой пенсий (пособий) на дому вы можете осуществить оплату коммунальных платежей.

 
 
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«Белпочта» предлагает на дому получать пенсии и оплачивать коммунальные платежи. Это делали для дополнительной защиты от распространения вирусных инфекций для...
 
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