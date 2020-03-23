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Российскую границу открыли для белорусов

23.03.2020 10:35 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: sm-news.ru

Наделавшее много шума распоряжение российского правительства, согласно которому с 18 марта ограничивался въезд на территорию страны белорусских граждан, дополнено новым пунктом.

Согласно распоряжению правительства РФ от 23 марта, ограничения на въезд в Россию для иностранцев не будут касаться граждан стран-членов СНГ, а также граждан Абхазии и Южной Осетии.

Запрет на въезд в Россию отменен для указанных категорий граждан во всех пунктах пропуска.

 
 
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Наделавшее много шума распоряжение российского правительства, согласно которому с 18 марта ограничивался въезд на территорию страны белорусских граждан,...
 
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