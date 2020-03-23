Российскую границу открыли для белорусов

Источник материала: Ежедневник

фото: sm-news.ru

Наделавшее много шума распоряжение российского правительства, согласно которому с 18 марта ограничивался въезд на территорию страны белорусских граждан, дополнено новым пунктом.

Согласно распоряжению правительства РФ от 23 марта, ограничения на въезд в Россию для иностранцев не будут касаться граждан стран-членов СНГ, а также граждан Абхазии и Южной Осетии.

Запрет на въезд в Россию отменен для указанных категорий граждан во всех пунктах пропуска.