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Российскую границу открыли для белорусов
23.03.2020 10:35 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: sm-news.ru
Наделавшее много шума распоряжение российского правительства, согласно которому с 18 марта ограничивался въезд на территорию страны белорусских граждан, дополнено новым пунктом.
Согласно распоряжению правительства РФ от 23 марта, ограничения на въезд в Россию для иностранцев не будут касаться граждан стран-членов СНГ, а также граждан Абхазии и Южной Осетии.
Запрет на въезд в Россию отменен для указанных категорий граждан во всех пунктах пропуска.
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Наделавшее много шума распоряжение российского правительства, согласно которому с 18 марта ограничивался въезд на территорию страны белорусских граждан,...
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