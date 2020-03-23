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Под Борисовом бесправник на Hyundai насмерть сбил пенсионерку

23.03.2020 10:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель легковушки насмерть сбил женщину в Борисовском районе, сообщили в пресс-службе МВД.


По предварительной информации, днем 21 марта 20-летний водитель Hyundai ехал по объездной дороге Борисов — Струпень и сбил 78-летнюю женщину, которая шла с велосипедом попутно по правому краю проезжей части.

В результате ДТП пенсионерка от полученных травм умерла на месте происшествия.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2. ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Установлено, что водитель не имел права управления автомобилем.

 
 
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Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2. ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
 
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