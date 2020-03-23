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Евро - по 3 рубля. Какие курсы валют установили банки в начале недели
Источник материала: Tut.by
Курс евро в обменниках снова превысил отметку в 3 рубля. Самый «дорогой» доллар в обменниках предлагают по 2,8 рубля. На открытии торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в понедельник доллар вырос на 2,93%, евро — на 1,98%. Российский рубль упал к белорусскому на 0,71%, по данным БВФБ.
Самый высокий курс продажи банком евро — 3 рубля (Банк БелВЭБ), а самый низкий — 2,85 рубля (РРБ-Банк). Самый выгодный курс сдачи евро сейчас в Абсолютбанке — 2,805 рубля.
Выше всего курс продажи доллара — 2,8 рубля (Идея Банк, Цептер Банк, Технобанк), а ниже всего — 2,671 рубля (Paritetbank). Выгоднее всего сдавать американскую валюту сейчас в Технобанке и Абсолютбанке — 2,615 рубля.
На последних торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже на этой неделе, 20 марта, белорусский рубль
21 марта, в субботу, максимальный курс продажи банком евро
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Самый высокий курс продажи банком евро - 3 рубля (Банк БелВЭБ), а самый низкий - 2,85 рубля (РРБ-Банк).
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