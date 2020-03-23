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Договорные матчи: 20 человек начнут судить сегодня в Минске

23.03.2020 09:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Суд Московского района столицы в понедельник начнет рассмотрение уголовного дела в отношении 20-ти лиц, обвиняемых в подкупах участников профессиональных соревнований, сообщили в суде.

Договорные матчи: 20 человек начнут судить сегодня в Минске
Дело было в производстве главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Следственного комитета. В суд его направляла Генеральная прокуратура Беларуси.

"Первое судебное заседание по данному делу начнется 23 марта в 14:30", - сообщили Sputnik в понедельник в суде Московского района.

Обвинение фигурантам дела предъявлено по ряду статей Угольного кодекса: за подкуп участников соревнований, за хищения, связанные с мошенническим завладением денег букмекерских контор.

Как ранее сообщала Генеральная прокуратура, в материалах дела речь идет об организации "договорняков" с февраля 2017 года по январь 2019 года.

Следователи установили 15 фактов подкупов участников профессиональных соревнований, одно покушение на подкуп, а также 12 фактов хищений, связанных с мошенническим завладением денег букмекерских контор.

Двоим из обвиняемых инкриминировано то, что они передали, а спортсмены футбольных и одной волейбольной команды приняли, незаконные вознаграждения будучи участниками матчей чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей и первой лиг, а также матча Кубка Беларуси по футболу.

Кроме этого, в уголовном деле речь идет о матче чемпионата страны по волейболу за обеспечение заранее оговоренных результатов.

В главном надзорном ведомстве также сообщили, что в Генеральной прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, объективном и полном исследовании обстоятельств преступлений, согласились с квалификацией действий обвиняемых.
 
 
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Суд Московского района столицы в понедельник начнет рассмотрение уголовного дела в отношении 20-ти лиц, обвиняемых в подкупах участников профессиональных...
 
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