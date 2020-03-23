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Швед назвал белорусскую систему судебных экспертиз лучше на постсоветском пространстве
23.03.2020 12:23 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: president.gov.by
23 марта президент принял с докладом председателя Государственного комитета судебных экспертиз Андрея Шведа.
Александр Лукашенко поинтересовался, на какой уровень вышла белорусская судебно-медицинская экспертиза по сравнению с Россией и другими странами. Президент напомнил, что семь лет назад Государственный комитет судебных экспертиз создавался фактически с нуля. До его образования в стране не была налажена системная работа по многим видам исследований, не хватало и необходимых приборов.
Как доложил Андрей Швед, белорусская система судебных экспертиз уникальная и независимая, самая лучшая на постсоветском пространстве. "Каждый год мы развиваемся, что-то совершенствуем", - добавил он.
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23 марта президент принял с докладом председателя Государственного комитета судебных экспертиз Андрея Шведа.
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