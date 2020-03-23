Швед назвал белорусскую систему судебных экспертиз лучше на постсоветском пространстве

Источник материала: Ежедневник

фото: president.gov.by

23 марта президент принял с докладом председателя Государственного комитета судебных экспертиз Андрея Шведа.

Александр Лукашенко поинтересовался, на какой уровень вышла белорусская судебно-медицинская экспертиза по сравнению с Россией и другими странами. Президент напомнил, что семь лет назад Государственный комитет судебных экспертиз создавался фактически с нуля. До его образования в стране не была налажена системная работа по многим видам исследований, не хватало и необходимых приборов.

Как доложил Андрей Швед, белорусская система судебных экспертиз уникальная и независимая, самая лучшая на постсоветском пространстве. "Каждый год мы развиваемся, что-то совершенствуем", - добавил он.