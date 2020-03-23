В Бресте пьяный таксист врезался в столб

Источник материала: Tut.by

Нетрезвый водитель такси врезался в столб на улице Октябрьской Революции в Бресте, сообщили в пресс-службе МВД.





Происшествие случилось вечером 21 марта. Водитель такси, перевозя пассажиров, не справился с управлением, выехал за пределы дороги и врезался в столб.

Пассажиры автомобиля были пристегнуты ремнями безопасности, поэтому в аварии не пострадали.

Выяснилось, что водитель был пьян — 1,2 промилле алкоголя.