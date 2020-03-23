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В Бресте пьяный таксист врезался в столб
Источник материала: Tut.by
Нетрезвый водитель такси врезался в столб на улице Октябрьской Революции в Бресте,
Происшествие случилось вечером 21 марта. Водитель такси, перевозя пассажиров, не справился с управлением, выехал за пределы дороги и врезался в столб.
Пассажиры автомобиля были пристегнуты ремнями безопасности, поэтому в аварии не пострадали.
Выяснилось, что водитель был пьян — 1,2 промилле алкоголя.
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Пассажиры автомобиля были пристегнуты ремнями безопасности, поэтому в аварии не пострадали.
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