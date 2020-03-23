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В деревне Поросль горел дом

23.03.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В деревне Поросль горел дом

22 марта в центр оперативного управления Буда-Кошелевского районного отдела по ЧС поступило сообщение о пожаре нежилого дома и сарая в д. Поросль Буда-Кошелевского района. В результате пожара уничтожена кровля, повреждено имущество внутри кирпичного дома 6х10 метров, повреждена кровля кирпичного сарая 5х20 метров. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем.

МЧС в очередной раз напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту:

— не перегружайте электрическую сеть, не пользуйтесь самодельными и неисправными электроприборами;

-уходя из дома выключайте электроприборы из сети;

— ни в коем случае не курите в квартире, домовладении и  не позволяйте курить своим родным и близким;

-не эксплуатируйте печное отопление с явными нарушениями: трещинами в дымоходе и печи, неисправной топкой и при отсуствии предтопочного металического листа;

-не оставляйте топящиеся печи без присмотра;

-не оставляйте детей одних без присмотра;

-обязательно установите автономный пожарный извещатель.Он среагирует на задымление, подаст мощный звуковой сигнал, и разбудит даже спящего человека.

Уважаемые граждане! Помните, что беспечность – приводит к трагедии. Берегите себя и своих близких!

По информации РОЧС

 
 
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22 марта в центр оперативного управления Буда-Кошелевского районного отдела по ЧС поступило сообщение о пожаре нежилого дома и сарая в д. Поросль...
 
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