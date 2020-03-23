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Затягивание ремонта, пьянство на рабочем месте. Около 700 нарушений выявлено при проверке сельхозорганизаций Витебской области
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Избежать проблемных ситуаций и быть максимально подготовленными к началу посевной. Накануне весенней кампании правоохранители проверили все сельхозорганизации Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проверено без малого 30 тысяч единиц техники, она готова на 95 %. В целом, предпосевная картина региона не вызывает тревоги.
Роман Хашковский, заместитель директора по механизации хозяйства «Мазоловогаз»:
Дмитрий Изобов, заведующий ремонтной мастерской хозяйства «Ольговское»:
С 2020 года это обязательное условие. Обозначают светоотражающими элементами навесные агрегаты. Сотрудники ГАИ в этом году, как и прежде, будут оказывать помощь при передвижении габаритной техники по автодорогам региона. К посевным работам Витебская область, по традиции, приступает позже других. Если позволит погода, техника начнёт выходить в поля уже на этой неделе.
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Затягивание ремонта, пьянство на рабочем месте. Около 700 нарушений выявлено при проверке сельхозорганизаций Витебской области
Новости Беларуси. Избежать проблемных ситуаций и быть максимально подготовленными к началу посевной. Накануне весенней кампании правоохранители проверили все...
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