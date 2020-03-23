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Затягивание ремонта, пьянство на рабочем месте. Около 700 нарушений выявлено при проверке сельхозорганизаций Витебской области

23.03.2020 12:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Избежать проблемных ситуаций и быть максимально подготовленными к началу посевной. Накануне весенней кампании правоохранители проверили все сельхозорганизации Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Затягивание ремонта, пьянство на рабочем месте. Около 700 нарушений выявлено при проверке сельхозорганизаций Витебской области


Выявлено около 700 нарушений. Это в полтора раза меньше, чем в 2019-м.

Необоснованное затягивание сроков ремонта, нахождение на рабочем месте в нетрезвом виде – особенно актуально для сторожей, – отсутствие должного контроля со стороны отдельных руководителей.   

Затягивание ремонта, пьянство на рабочем месте. Около 700 нарушений выявлено при проверке сельхозорганизаций Витебской области

Проверено без малого 30 тысяч единиц техники, она готова на 95 %. В целом, предпосевная картина региона не вызывает тревоги.   

Затягивание ремонта, пьянство на рабочем месте. Около 700 нарушений выявлено при проверке сельхозорганизаций Витебской области

Роман Хашковский, заместитель директора по механизации хозяйства «Мазоловогаз»:   
На каждой единице техники у нас установлена навигация. Мы следим за техникой в любой момент времени. От того времени, когда она выехала на линию и до возвращения. Смотрим, следим, согласно ли маршруту она ездит, либо куда-то отклоняется.   

Затягивание ремонта, пьянство на рабочем месте. Около 700 нарушений выявлено при проверке сельхозорганизаций Витебской области

Дмитрий Изобов, заведующий ремонтной мастерской хозяйства «Ольговское»:   
90 % машинно-тракторный парк нашего отделения готов к выходу к посевной. Пройден техосмотр на тракторной технике, установлены светоотражающие элементы, мигалки.   

Затягивание ремонта, пьянство на рабочем месте. Около 700 нарушений выявлено при проверке сельхозорганизаций Витебской области

Из нововведений. Тракторы оборудуют оранжевыми проблесковыми маячками, такими как на дорожных машинах.

С 2020 года это обязательное условие. Обозначают светоотражающими элементами навесные агрегаты. Сотрудники ГАИ в этом году, как и прежде, будут оказывать помощь при передвижении габаритной техники по автодорогам региона. К посевным работам Витебская область, по традиции, приступает позже других. Если позволит погода, техника начнёт выходить в поля уже на этой неделе.  

Люди в материале: Роман Хашковский, Дмитрий Изобов

 
 
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Новости Беларуси. Избежать проблемных ситуаций и быть максимально подготовленными к началу посевной. Накануне весенней кампании правоохранители проверили все...
 
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