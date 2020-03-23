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Погодные качели в Беларуси: от минус 14 до плюс 17 в течение недели

23.03.2020 12:36 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: tickit.co.uk

Сейчас погоду в Беларуси определяет холодный антициклон Юрген, влияние которого ощущается на территории большинства стран Европы. Однако к концу недели погода порадует по-настоящему весенним теплом.

Ночью 24 марта, передает tut.by со ссылкой на Белгидромет, ночь будет холодной. Температура ожидается от минус 5 до минус 11 градусов, а местами – до минус 14. Днем воздух прогреется до 2-8 градусов тепла.

Прохладно будет всю неделю. Ночи ожидаются морозными, однако дневная температура будет постепенно повышаться. Уже в субботу ночью будет от минус 4 до плюс 1 градуса, а днем – плюс 11-17 градусов тепла. Примерно такая же погода ожидается и в воскресенье.

 
 
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Сейчас погоду в Беларуси определяет холодный антициклон Юрген, влияние которого ощущается на территории большинства стран Европы. Однако к концу недели погода...
 
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