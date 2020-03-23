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Погодные качели в Беларуси: от минус 14 до плюс 17 в течение недели
23.03.2020 12:36 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: tickit.co.uk
Сейчас погоду в Беларуси определяет холодный антициклон Юрген, влияние которого ощущается на территории большинства стран Европы. Однако к концу недели погода порадует по-настоящему весенним теплом.
Ночью 24 марта, передает
Прохладно будет всю неделю. Ночи ожидаются морозными, однако дневная температура будет постепенно повышаться. Уже в субботу ночью будет от минус 4 до плюс 1 градуса, а днем – плюс 11-17 градусов тепла. Примерно такая же погода ожидается и в воскресенье.
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Сейчас погоду в Беларуси определяет холодный антициклон Юрген, влияние которого ощущается на территории большинства стран Европы. Однако к концу недели погода...
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