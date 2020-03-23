ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Сильнейшее за последние 140 лет землетрясение всколыхнуло Хорватию

23.03.2020 12:32 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Хорватии. Хорватия приходит в себя после сильнейшего за последние 140 лет землетрясения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильнейшее за последние 140 лет землетрясение всколыхнуло Хорватию

Специалисты подсчитывают нанесённый ущерб. Магнитуда подземных толчков составила 5,3. В результате природного катаклизма в Загребе пострадали 17 человек. Среди них – 15-летний ребёнок. По уточнённым данным, девочка находится в больнице в критическом состоянии.

Сильнейшее за последние 140 лет землетрясение всколыхнуло Хорватию

Стихия повредила свыше 60 строений и более 20 автомобилей. Частично разрушен знаменитый Загребский собор: один из его шпилей рухнул в результате сильных толчков. В некоторых районах наблюдаются перебои в электроснабжении. В ликвидации последствий землетрясения участвуют 200 военных и сотрудники экстренных служб.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Хорватии. Хорватия приходит в себя после сильнейшего за последние 140 лет землетрясения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске сотрудник магазина вынес похищенный мобильник под видом мусора
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
23.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика