ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Шок! Евро в обменниках уже стоит 3 рубля

23.03.2020 14:12 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Евро по состоянию на утро понедельника дороже других предлагал купить Паритетбанк — по 2,83 рубля, а продавал населению дешевле Банк «Дабрабыт» — за 2,85 рубля.

Самое дорогое предложение на продажу — у Банка «Решение», который выставил котировку на евро в размере 3 рублей.

Сдать доллары выгоднее Паритетбанку — по 2,6365 рубля. А вот купить — у Абсолютбанка (по 2,68 рубля).

Избавиться от российских рублей лучше в отделениях Франсабанка — по 3,3130 рубля/100 RUB. А купить их — в обменниках Абсолютбанка за 3,3250 рубля.

На торгах БВФБ по состоянию на 10 часов 47 минут евро подорожал на 2,54% (до 2,8322 рубля), доллар — на 2,97% (до 2,635 рубля).

А вот российский рубль подешевел на 0,38% — до 3,2637 рубля/100 RUB.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Евро по состоянию на утро понедельника дороже других предлагал купить Паритетбанк — по 2,83 рубля, а продавал населению дешевле Банк «Дабрабыт» — за 2,85 рубля.
 
Новости дня
Новости разные
 
Погодные качели в Беларуси: от минус 14 до плюс 17 в течение недели
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
23.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика