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Легенда «Спартака» посмотрел белорусский футбол и посмеялся из-за отсутствия в нем VAR

23.03.2020 11:56 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Восьмикратный чемпион России и легенда московского «Спартака» Андрей Тихонов считает фаворитами 30-го чемпионата Беларуси по футболу клубы с наибольшими бюджетами, а Александра Глеба назвал примером для российских игроков. Об этом он рассказал в программе «Все на Матч» на телеканале «Матч ТВ».


Фото: Reuters

Андрея Тихонова позвали экспертом на «Матч ТВ», чтобы обсудить события третьего игрового дня первого тура чемпионата Беларуси. В этот день «Матч ТВ» впервые показал белорусский футбол. Дебютным для российского федерального канала стал поединок между «Ислочью» и «Неманом» (1:0).

В одном из эпизодов этого матча судья не заметил попадания мяча в руку игроку гродненского коллектива.

— Не знаю, почему [судья] к VAR (video assistant referee — видеопомощник арбитра. — Прим. TUT.BY) не обратился, — с иронией отметил Андрей Тихонов. — Ну давайте мы посмеемся, что VAR вряд ли есть [в Беларуси]. Ну, конечно, была рука. Даже Константин Генич (комментатор «Матч ТВ», работавший на матче. — Прим. TUT.BY) десять раз в эфире сказал, что это пенальти. И мы смотрели и тоже видели, что это пенальти. У нас [в России] то же самое было, когда не было VAR: тоже [мяч игроку] в руку попадал, и [судьи] делали вид, что не видели. То есть немножечко этот [белорусский] футбол перенести на несколько лет назад, что-то похожее [было и у нас].

Тихонова попросили оценить шансы участников первенства Беларуси на борьбу за чемпионство, выделив четырех фаворитов: БАТЭ, «Шахтер», брестское и минское «Динамо».

— В Беларуси у кого более-менее нормальные бюджеты, то как раз эти команды и идут впереди [чемпионской гонки], — сказал Тихонов. — Это очень ярко выражено, потому что если у тебя бюджет гораздо меньше, то ты и есть команда из второй половины таблицы. Если наш, российский чемпионат брать, то иногда так не получается, что огромный бюджет [и соответствующее место в таблице]. Есть команды и со средним бюджетом [вверху турнирной таблицы]. Допустим, шестая-седьмая команда. Я считаю, что в Беларуси такое невозможно.

Еще Андрей Тихонов объяснил, почему удерживавший на протяжении тринадцати лет лидерство в Беларуси борисовский БАТЭ не стал чемпионом страны в 2019 году.

— Если вы знаете эту ситуацию, — начал издалека Тихонов. — У них же был президент клуба [Анатолий Капский]. Он умер. Очень многое на нем держалось. Помимо денежных вливаний и всего остального еще и сам человек был таким, что его обожали и болельщики, и футболисты. Возможно, что-то нарушилось [в клубе с уходом из жизни Капского], что-то изменилось. Все-таки когда один человек очень долго управляет командой, все в ней отлажено от и до. Когда что-то меняется, возможно, где-то поменялось и в структуре клуба. […] И все-таки одна команда не может постоянно быть чемпионом. Вот и у нас, в России, тоже чемпионы меняются. Поэтому это ничего страшного. Это футбол.

В продолжение темы былых заслуг БАТЭ на «Матч ТВ» показали кадры победы борисовчан над «Баварией» в Лиге чемпионов в 2012 году и особенно выделили роль Александра Глеба в этом успехе.

— Человек действительно талант, — высказался о Глебе Тихонов. — Так себя проявлять в «Арсенале», а потом в «Барселоне». Он везде смотрелся здорово, поэтому — молодец. Каждому футболисту нужно стремиться, чтобы, когда попадаешь в большие команды, показать себя. Не у всех это получается. У нас здесь ребята — звезды, а потом туда, в Европу, уезжают и становятся обычными середняками. А этот человек выжал из себя максимум и даже больше, чем нужно. И показал, как и куда нужно нашим футболистам стремиться. Как нужно отдавать себя, чтобы достигать таких высот, каких достиг Глеб.

Кроме того, Андрей Тихонов вспомнил о белорусском футболисте, здорово проявившем себя в «Спартаке» 90-х и начале 2000-х и взявшем вместе с Тихоновым три чемпионских титула в России.

— Василия Баранова знают все спартаковцы, — заверил Андрей. — Когда Василий пришел, тоже был очень амбициозным парнем и стал показывать свою игру без раскачки. Поэтому Василий Баранов был хорошим футболистом. Удар у него был очень хороший — что с правой ноги, что с левой. Хотя сам — правша. […] Сколько раз меня спрашивали, где Вася теперь, а никто и не знает. Говорят, что на рыбалке [пропадает], в деревне [живет].

 
 
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Андрей Тихонов считает фаворитами 30-го чемпионата Беларуси по футболу клубы с наибольшими бюджетами, а Александра Глеба назвал примером для российских игроков.
 
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