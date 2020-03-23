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Участница акций против "интеграции" ищет защиты в ООН

23.03.2020 11:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минская активистка Мая Наумова 21 марта обратилась с индивидуальной жалобой в Комитет ООН по правам человека. На международном уровне она подняла вопрос систематического преследования за участие в протестных акциях против углубления интеграции с Россией, сообщает "Гомельская Весна".

В декабре прошлого года судья Первомайского района Минска Анна Игнатьева дважды выписала ей максимальные штрафы по 50 базовых на общую сумму 2625 руб. за участие в несанкционированных протестных акциях.

Женщина считает, что белорусские власти дважды нарушили ее право на мирные собрания и выражение мнения, а  штрафы превышают размер среднемесячной заработной платы по стране в целом.

«Даже когда я приняла участие в несанкционированных акциях, суд обязан был оценить мои действия исходя в первую очередь из международных обязательств нашей страны в области прав человека, а именно, доказать пропорциональность и целесообразность введенных на мои права ограничений», - заявляет Мая Наумова.

Правозащитник Леонид Судаленко, который ведет дело активистки на международном уровне, отмечает, что именно на государстве каждый раз лежит обязанность доказать, для достижения какой цели оно преследует граждан. До тех пор, пока любого рода собрание, пусть даже и несанкционированное, проходит мирно, власть вообще не имеет права в него вмешиваться.

"Главной проблемой нашей страны сегодня является полное игнорирование со стороны судебной власти основных прав человека. Кейс Наумовой наиболее ярко подтверждает мои слова, судьи смело берут на себя ответственность не только за нарушение международного права, но даже собственного закона, как в данном случае» , - подчеркнул юрист.

Мая Наумова просит Комитет ООН установить факт нарушения ее прав на мирные собрания и выражение мнения. Она также просит обязать белорусское правительство привести национальный закон о массовых мероприятиях и практику его применения в соответствие с международными обязательствами страны.


Напомним, это не первая жалоба активистки на международном уровне. В настоящее время в Комитете ООН по правам человека на рассмотрении находится ее жалоба на преследование за стихийный митинг, прошедший после оглашения приговора по делу лидеров профсоюза РЭП у здания Дома правосудия в Минске. 

Тогда Наумова развернула бело-красно-белый флаг, другие участники держали флаги профсоюза РЭП и "Европейской Беларуси". Примерно через 10 минут к ним подъехал красный автобус с омоновцами, которые задержали активных митингующих.
 
Теги: Минск
 
 
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Минская активистка Мая Наумова 21 марта обратилась с индивидуальной жалобой в Комитет ООН по правам человека. На международном уровне она подняла вопрос...
 
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