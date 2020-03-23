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В Пинске при пожаре погиб пенсионер
23.03.2020 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник>
19 марта 2020 года в Пинке по улице Песчаной, 3 горел дом. В пожаре погиб пенсионер.
Жилой дом, одноэтажный, 2-х квартирный. Обе квартиры не оборудованы АПИ. Одна из них принадлежала пенсионеру. Со слов соседей характеризовался посредственно, на учете в субъектах профилактики не состоял.
Хозяйка второй квартиры на момент пожара отсутствовала.
После прибытия спасателей на полу в жилой комнате размерами был обнаружен обгоревший труп хозяина.
В результате пожара огнем повреждена кровля по всей площади жилого дома, повреждены перекрытия, стены и имущество в квартире, принадлежавшей пенсионеру. Вторая квартира не повреждена.
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19 марта 2020 года в Пинке по улице Песчаной, 3 горел дом. В пожаре погиб пенсионер. Жилой дом, одноэтажный, 2-х квартирный. Обе квартиры не оборудованы АПИ. Одна из...
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