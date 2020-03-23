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В Пинске при пожаре погиб пенсионер

23.03.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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19 марта 2020 года в Пинке по улице Песчаной, 3 горел дом. В пожаре погиб пенсионер.

Жилой дом, одноэтажный, 2-х квартирный. Обе квартиры не оборудованы АПИ. Одна из них принадлежала пенсионеру. Со слов соседей характеризовался посредственно, на учете в субъектах профилактики не состоял.

Хозяйка второй квартиры на момент пожара отсутствовала.

После прибытия спасателей на полу в жилой комнате размерами был обнаружен обгоревший труп хозяина.

В результате пожара огнем повреждена кровля по всей площади жилого дома, повреждены перекрытия, стены и имущество в квартире, принадлежавшей пенсионеру. Вторая квартира не повреждена.

 
 
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19 марта 2020 года в Пинке по улице Песчаной, 3 горел дом. В пожаре погиб пенсионер. Жилой дом, одноэтажный, 2-х квартирный. Обе квартиры не оборудованы АПИ. Одна из...
 
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