В Пинске при пожаре погиб пенсионер

Источник материала: Пинский Вестник

19 марта 2020 года в Пинке по улице Песчаной, 3 горел дом. В пожаре погиб пенсионер.

Жилой дом, одноэтажный, 2-х квартирный. Обе квартиры не оборудованы АПИ. Одна из них принадлежала пенсионеру. Со слов соседей характеризовался посредственно, на учете в субъектах профилактики не состоял.

Хозяйка второй квартиры на момент пожара отсутствовала.

После прибытия спасателей на полу в жилой комнате размерами был обнаружен обгоревший труп хозяина.

В результате пожара огнем повреждена кровля по всей площади жилого дома, повреждены перекрытия, стены и имущество в квартире, принадлежавшей пенсионеру. Вторая квартира не повреждена.