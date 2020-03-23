У мелиораторов работы много

Источник материала: Радзiма



Реконструкции мелиоративных систем, очистка каналов от ила, древесно-кустарниковой растительности, текущий профилактический уход за мелиоративными каналами — эти работы в нашем районе выполняет ПМК-86 «Водстрой». Как правило, приходятся они на теплое время года, но в этом году перехода от осени к весне мы толком и не заметили, а у мелиораторов работы практически и не останавливались, рассказал редакции руководитель предприятия Михаил БЫЛИНСКИЙ.

Если заглянуть в региональный план мероприятий по наведению порядка на земле на 2020 год, то узнаем, что для «Водстроя» в нем запланированы реконструкция 566 с половиной гектаров мелиоративных систем, очистка 70 километров каналов от заиления и почти двух с половиной километровот кустов и деревьев. Это тот минимум, который предприятие должно выполнить до конца года. Что из запланированного уже делают? Сейчас, рассказал Михаил Былинский, работники заняты на реконструкции двух мелиоративных систем. Одна мелиоративная система, «Доколька», находится в районе деревень Пятенки и Погорелое. На площади 140 гектаров рабочие укладывают дренаж, дискуют, прикатывают, оборудуют трубы-переезды, в общем, выполняют весь комплекс работ, чтобы сделать эту землю пригодной для сельского хозяйства. После того как объект будет готов (сдать его планируют в мае), эти 140 гектаров поступят в распоряжение «Глусской Зари». Еще одна мелиоративная система, «Птичь», находится недалеко от Глуска, она занимает 117 гектаров на территориях райагропромтехснаба и эксбазы «Глуск», а потому ее реконструкция включает в себя два пусковых комплекса. Здесь земли были уж совсем запущенные, говорит Михаил Юрьевич, в том смысле, что почти половина, около 60 гектаров, заросла кустами, их выкорчевывали, вывозили, ну а дальше всё по тому же графику: дренаж, дискование, планировка… (Кроме веток и кустов, мелиораторы выгребли тут и немало мусора, пластиковых да стеклянных бутылок, пакетов и прочего-прочего; сказывается близость человеческого жилья). К маю работы на мелиоративной системе «Птичь» должны закончить, можно было и раньше, объясняет Михаил Былинский, но сделать это пока не дает сама природа. Вроде и зима бесснежная, и паводка не было, но примерно на 40 гектарах поймы Птичи стоит вода. Кроме того, глусские мелиораторы уже почистили значительный участок мелиоративной системы «Доколька» в районе любанской трассы, это земли «Турино-агро», но ввод этой мелиоративной системы запланирован только на следующий год.





Еще один вид работы, который выполняет «Водстрой», называется текущий ремонт мелиоративных систем, и как он проводится, мы увидели сами, отправившись на речку Докольку. Там, возле деревни Доколь, работники «Водстроя» Олег Кравченко и Николай Козлов экскаваторами как раз чистили речку. «Текущий ремонт включает в себя прочистку дна, удаление грунта, очистку русла от наносов, травы и древесно-кустарниковой растительности, выравнивание откосов, разравнивание вынутого грунта, удаление пней, камней, ликвидацию ям и еще многое-многое другое…» — объяснил руководитель предприятия. На Докольке эти работы были в самом разгаре, но к концу месяца должны завершиться, здесь каналы чистые, незаросшие. А вот в Бобровичах, где текущий ремонт закончился в феврале, берега каналов были полностью заросшими кустами и деревьями, там пришлось немало потрудиться. Во втором квартале глусские мелиораторы наметили начать ремонт Малиновского канала на участке возле урочища Бельское, там тоже нужно будет выкорчевывать лишние кусты и деревья. В этом же году ПМК-86 планирует отремонтировать шлюз возле деревни Слободка.

Работает наш «Водстрой» не только на территории Глусского района, говорит Михаил Былинский. Например, в данный момент некоторые рабочие командированы в Осиповичский район, в рыбхоз «Свислочь». Пруды рыбхоза занимают огромную территорию, а выполнить мелиоративные работы нужно обязательно в первом квартале, до нереста рыбы и запуска мальков. Местные мелиораторы с таким объемом не справляются, вот и просят помощи у соседей.

Ну и остается сказать о техническом уходе — это очистка каналов от мусора, прочистка заиленных участков, окашивание каналов, устранение промоин и других повреждений. Все эти будничные работы глусские мелиораторы выполняют по мере необходимости.





О. ВАСИЛЕВСКАЯ

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