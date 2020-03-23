В Мексике неизвестные устроили стрельбу во время семейного праздника

Источник материала: СТВ

Новости Мексики. Стрельба в Мексике: погибли 3 человека, ещё 10 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошёл на севере страны. Группа вооружённых злоумышленников открыла огонь во время семейного праздника, после чего скрылась. На месте происшествия работают экстренные службы. Пострадавших доставили в больницу.





Местоположение нападавших и мотивы их действий устанавливаются.