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В Гродно Peugeot сбил школьницу, которая выбежала на дорогу
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Днём 22 марта в Гродно произошёл наезд на ребёнка.
Как
Иномарка сбила девочку, причинив ей тяжкие телесные повреждения. Ребёнок находится в больнице.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК РБ. Место происшествия осмотрено, назначено проведение ряда экспертиз, допрошены свидетели. Выясняются детали случившегося.
Весной 2020 года в Полоцке автобус сбил девочку.
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Новости Беларуси. Днём 22 марта в Гродно произошёл наезд на ребёнка. Как сообщает Следственный комитет, 49-летний мужчина за рулём Peugeot 306 двигался по проспекту...
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