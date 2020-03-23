|
«Если есть эффективность, тогда не надо систему ломать». Президент принял с докладом Андрея Шведа
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Улучшение экспертной работы, повышение качества и оперативности исследований. Президент принял с докладом главу комитета судебных экспертиз Андрея Шведа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ведомство создавалось фактически с нуля. До его образования в Беларуси не была налажена системная работа по многим видам исследований, не хватало и необходимых приборов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы поставили перед собой задачу выйти на более высокий уровень в экспертной деятельности по всем направлениям, по всем видам преступлений. Удалось ли нам эту систему создать, способна ли она независимо, как сейчас, существовать? Потому что предложений много: опять ее подчинить, переподчинить. Я не склонен к этому, но должен быть прогресс. Если есть эффективность, тогда не надо систему ломать и трогать.
За это время существенно возросла оперативность исследований – большинство экспертиз проводят в срок до 30 суток, а качество исследований с каждым годом увеличивается. Ведомство без преувеличения является лучшим на постсоветском пространстве.
Андрей Швед, председатель комитета судебных экспертиз Беларуси:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Улучшение экспертной работы, повышение качества и оперативности исследований. Президент принял с докладом главу комитета судебных экспертиз...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)