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Польша отправляет на карантин водителей грузовиков до 3,5 т — ГТК
23.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Польская сторона применяет карантин в отношении водителей транспортных средств, зарегистрированных за пределами Европейского союза, грузоподъемность которых не превышает 3,5 т и на борту которых отсутствуют тахографы (приборы, позволяющие контролировать режим труда и отдыха). Об этом
Водителям таких авто разрешается въезд в Польшу с последующим карантином на 14 дней. В случае отказа автомобили возвращаются на сопредельную территорию.
В течение ночной смены с 22 на 23 марта из сопредельных польских пунктов пропуска «Кузница» («Брузги») и «Бобровники» («Берестовица») на территорию Беларуси вернулись 10 таких транспортных средств.
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Польская сторона применяет карантин в отношении водителей транспортных средств, зарегистрированных за пределами Европейского союза, грузоподъемность которых не...
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