Sputnik в понедельник из зала суда. Начало судебного процесса задержалось из-за того, что в суд опоздал адвокат одного из обвиняемых, передает корреспондентв понедельник из зала суда.





Все 20 обвиняемых находятся не под стражей – к ним применена мера пресечения в виде обязательства о явке.





Как сообщили Sputnik источники, знакомые с ходом расследования дела, на стадии предварительного следствия практически все фигуранты дела признавали вину. По словам собеседника агентства, из-за того, что спортсмены попали под следствие, они были дисквалифицированы. "Некоторые из них получили штрафы со стороны клубов", – сказал собеседник Sputnik.





Материалы дела составляют 35 томов. По словам источника, данный судебный процесс войдет в историю белорусской юриспруденции и спорта из-за такого количества обвиняемых. Он также отметил, что уголовное дело "нельзя назвать сложным, были подобные процессы, схемы не новые". При этом судебное разбирательство может занять несколько недель из-за большого числа обвиняемых.





Как ранее сообщала Генеральная прокуратура, в материалах дела речь идет об организации "договорняков" в футболе с февраля 2017 года по январь 2019 года.







