|
Суд о "договорняках": все 20 обвиняемых по делу находятся на воле
Источник материала: Партизан
Суд Московского района Минска в понедельник начал рассмотрение уголовного дела в отношении 20 лиц, обвиняемых в подкупах участников профессиональных соревнований по футболу.
Начало судебного процесса задержалось из-за того, что в суд опоздал адвокат одного из обвиняемых, передает корреспондент
Все 20 обвиняемых находятся не под стражей – к ним применена мера пресечения в виде обязательства о явке.
Как сообщили Sputnik источники, знакомые с ходом расследования дела, на стадии предварительного следствия практически все фигуранты дела признавали вину. По словам собеседника агентства, из-за того, что спортсмены попали под следствие, они были дисквалифицированы. "Некоторые из них получили штрафы со стороны клубов", – сказал собеседник Sputnik.
Материалы дела составляют 35 томов. По словам источника, данный судебный процесс войдет в историю белорусской юриспруденции и спорта из-за такого количества обвиняемых. Он также отметил, что уголовное дело "нельзя назвать сложным, были подобные процессы, схемы не новые". При этом судебное разбирательство может занять несколько недель из-за большого числа обвиняемых.
Как ранее сообщала Генеральная прокуратура, в материалах дела речь идет об организации "договорняков" в футболе с февраля 2017 года по январь 2019 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд Московского района Минска в понедельник начал рассмотрение уголовного дела в отношении 20 лиц, обвиняемых в подкупах участников профессиональных соревнований...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)