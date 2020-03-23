Польша разворачивает белорусские грузовики

Источник материала: Ежедневник

фото: tuda-suda.by

В ночь с 22 на 23 марта из сопредельных польских пунктов пропуска «Кузница» («Брузги») и «Бобровники» («Берестовица») на территорию Беларуси было возвращено 10 грузовиков.

Причина – введенный Польшей карантин для водителей грузовиков, зарегистрированных за пределами ЕС. Карантин распространяется на водителей транспортных средств грузоподъемностью не выше 3,5 тонны и не оснащенных тахографами (приборами, контролирующими режим труда и отдыха).

Водителям таких грузовиков позволяют въехать на территорию Польши только при условии их последующего помещения на 14-дневный карантин. В случае отказа грузовики возвращают на сопредельную территорию, предупреждает Государственный таможенный комитет.