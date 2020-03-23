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Писатель попросил людей рассказать о самой ценной вещи в доме. Ответы вас удивят
Источник материала: СТВ
Чем занять себя дома? Сейчас этот вопрос особенно актуален. Американский писатель Исаак Фицджеральд, который раньше работал пожарным,
«Я буду первым. Этот (маленький) меч подарил мне король Бутана около десяти лет назад. Мой друг-бутанец, с которым я познакомился незадолго до того, шепнул мне, что это просто для протокола и не делает меня рыцарем», – показав клинок, рассказал Фицджеральд.
Многие пользователи поддержали идею Исаака. Вскоре стало понятно, что чаще всего дело не в денежной стоимости предмета, а в воспоминаниях, которые связаны с ним.
«Эту маленькую куклу сделал мой любимый художник Эдвард Гори. Я купила её в девяностых, хотя была очень бедна и не могла себе этого позволить»,
«Сын написал портрет моей матери, когда ему было 16 лет»,
«Нагрудник с другой работы. Я была учителем истории»,
«Автограф Мип Гиз в моей копии дневника Анны Франк»,
«Чашка моей бабушки. Мне не разрешали прикасаться к ней, когда я была маленькой. Теперь я могу трогать чашку когда захочу и сколько захочу»,
«Первым делом я буду спасать своего старого плюшевого мишку»,
«Я была бы очень расстроена, если бы что-то случилось с одеялом моей дочери. Оно было подарено ей после первой операции на открытом сердце. Одеяло связала бабушка другого малыша с больным сердцем, который не выжил»,
«Перьевая ручка моего отца»,
«В 1976 году (мне было 8 лет) мой отец не мог позволить себе подарить цветы моей маме на День святого Валентина, поэтому он нарисовал ей эти цветы акварелью»,
«Я потеряла практически всё во время пожара в Окленде в 1991 году. Когда-то это была яркая бирюзовая керамическая кошка, купленная в Мексике. Статуэтка была одной из немногих вещей, которые я нашла на пепелище моего дома»,
«Я купила эту огромную масляную картину у местного художника. Я бы взяла её с собой на край света, потому что она заставляет меня улыбаться каждый раз, когда я смотрю на неё»,
Месяцем ранее мы рассказывали о женщине, которая потеряла на пляже кассету.
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Чем занять себя дома? Сейчас этот вопрос особенно актуален. Американский писатель Исаак Фицджеральд, который раньше работал пожарным, предложил всем...
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