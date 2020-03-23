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Писатель попросил людей рассказать о самой ценной вещи в доме. Ответы вас удивят

23.03.2020 16:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Чем занять себя дома? Сейчас этот вопрос особенно актуален. Американский писатель Исаак Фицджеральд, который раньше работал пожарным, предложил всем поучаствовать в маленькой игре. Суть проста, нужно ответить на вопрос: какой предмет в вашем доме является для вас самым ценным? 

«Я буду первым. Этот (маленький) меч подарил мне король Бутана около десяти лет назад. Мой друг-бутанец, с которым я познакомился незадолго до того, шепнул мне, что это просто для протокола и не делает меня рыцарем», – показав клинок, рассказал Фицджеральд. 

Писатель попросил людей рассказать о самой ценной вещи в доме. Ответы вас удивят
Фото: twitter.com/IsaacFitzgerald 

Многие пользователи поддержали идею Исаака. Вскоре стало понятно, что чаще всего дело не в денежной стоимости предмета, а в воспоминаниях, которые связаны с ним. 

«Эту маленькую куклу сделал мой любимый художник Эдвард Гори. Я купила её в девяностых, хотя была очень бедна и не могла себе этого позволить», 

Писатель попросил людей рассказать о самой ценной вещи в доме. Ответы вас удивят
Фото: twitter.com/marinaomi 

«Сын написал портрет моей матери, когда ему было 16 лет», 

Писатель попросил людей рассказать о самой ценной вещи в доме. Ответы вас удивят
Фото: twitter.com/SarahThyre 

«Нагрудник с другой работы. Я была учителем истории», 

Писатель попросил людей рассказать о самой ценной вещи в доме. Ответы вас удивят
Фото: twitter.com/msanthropetweet 

«Автограф Мип Гиз в моей копии дневника Анны Франк», 

Писатель попросил людей рассказать о самой ценной вещи в доме. Ответы вас удивят
Фото: twitter.com/RZAgent 

«Чашка моей бабушки. Мне не разрешали прикасаться к ней, когда я была маленькой. Теперь я могу трогать чашку когда захочу и сколько захочу», 

Писатель попросил людей рассказать о самой ценной вещи в доме. Ответы вас удивят
Фото: twitter.com/stacy_reading 

«Первым делом я буду спасать своего старого плюшевого мишку», 

Писатель попросил людей рассказать о самой ценной вещи в доме. Ответы вас удивят
Фото: twitter.com/thebestjasmine 

«Я была бы очень расстроена, если бы что-то случилось с одеялом моей дочери. Оно было подарено ей после первой операции на открытом сердце. Одеяло связала бабушка другого малыша с больным сердцем, который не выжил», 

Писатель попросил людей рассказать о самой ценной вещи в доме. Ответы вас удивят
Фото: twitter.com/ladyheatherlee 

«Перьевая ручка моего отца», 

Писатель попросил людей рассказать о самой ценной вещи в доме. Ответы вас удивят
Фото: twitter.com/Elizabeth_Crane 

«В 1976 году (мне было 8 лет) мой отец не мог позволить себе подарить цветы моей маме на День святого Валентина, поэтому он нарисовал ей эти цветы акварелью», 

Писатель попросил людей рассказать о самой ценной вещи в доме. Ответы вас удивят
Фото: twitter.com/London_Lady 

«Я потеряла практически всё во время пожара в Окленде в 1991 году. Когда-то это была яркая бирюзовая керамическая кошка, купленная в Мексике. Статуэтка была одной из немногих вещей, которые я нашла на пепелище моего дома», 

Писатель попросил людей рассказать о самой ценной вещи в доме. Ответы вас удивят
Фото: twitter.com/mainerbee 

«Я купила эту огромную масляную картину у местного художника. Я бы взяла её с собой на край света, потому что она заставляет меня улыбаться каждый раз, когда я смотрю на неё», 

Писатель попросил людей рассказать о самой ценной вещи в доме. Ответы вас удивят
Фото: twitter.com/Chiharu_Kig 

Месяцем ранее мы рассказывали о женщине, которая потеряла на пляже кассету.

Через 25 лет этот предмет стал произведением искусства – подробнее здесь

Люди в материале: Isaac Fitzgerald, Исаак Фицджеральд

 
 
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Чем занять себя дома? Сейчас этот вопрос особенно актуален. Американский писатель Исаак Фицджеральд, который раньше работал пожарным, предложил всем...
 
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